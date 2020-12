Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

La saison de motoneige prend son envol dès demain dans plusieurs secteurs de l'Est-du-Québec. La neige et les températures basses ont été au rendez-vous, ce qui a grandement aidé à la préparation des sentiers.

En Mauricie, la station de ski Vallée du Parc lance sa saison un mois plus tard que prévu. Même si les contraintes sont nombreuses en raison de la pandémie et que les usagers doivent être plus patients, on sent que ce moment a été attendu.

La région de l’Estrie, quant à elle, a enregistré un nombre record de décès liés à la COVID-19 en une semaine. Depuis lundi, 20 personnes ont perdu la vie en raison du virus, ce qui représente 20% du nombre total de décès enregistrés en Estrie depuis le début de la pandémie.

Enfin, à Québec, le CIUSSS de la Capitale-Nationale lançait aujourd'hui une importante campagne de mobilisation qui met en lumière l'importance et l'impact positif des effets individuels et collectifs de la lutte contre le virus.

Pour consulter toutes nos nouvelles à travers le Québec, consultez notre site web.