CIUSSS de la Capitale-Nationale: engagés contre la COVID-19

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale lance une campagne « d’engagement populaire », avec l’aide de personnalités locales, pour inciter la population à poursuivre ses efforts collectifs et freiner la propagation de la COVID-19.

Au moment où les cas ne cessent de grimper dans la région et où des hôpitaux sont dans une « situation critique », la santé publique rappelle que l’arrivée du vaccin ne signifie pas que la partie est gagnée.

Dans sa campagne de mobilisation «Pour moi, pour ma région», le CIUSSS veut mettre de l’avant l’importance des efforts individuels et collectifs dans la lutte au virus alors qu’on entre «dans un moment charnière».

«La grande majorité de la population comprend l’importance de respecter les consignes sanitaires, mais il y a une minorité qui ne suit pas les consignes et qui s’exprime sur la place publique. Nous sentions le besoin de faire contrepoids», explique en point de presse le directeur régional de santé publique, Dr André Dontigny.

Personnalités publiques

Désirant rejoindre le plus grand nombre de personnes, la santé publique a fait appel à des personnalités locales qui témoignent des sacrifices qu’elles ont fait jusqu’à présent et qui invitent la population à ne pas baisser les bras.

«J’espère juste donner un vent de positivisme aux gens en leur montrant que si on respecte les règles, on sera capable de tourner la page et de voir la lueur au bout du tunnel», raconte Mathieu Robitaille, receveur de passes pour le Rouge et Or de l’Université Laval.

Obligée de pratiquer son sport en visioconférence depuis sa résidence, la danseuse Ophélie Bégin, qui a participé à l’émission Révolution, appuie aussi le mouvement.

«En faisant chacun [des efforts], on va pouvoir y arriver, on va pouvoir revenir à une vie normale. Si on fait tous les bons gestes, on va être capable de stopper le virus», assure-t-elle.

La joueuse professionnelle de jeux vidéo, Stéphanie Harvey, la chef-entrepreneure du restaurant Tora-Ya Ramen, Miyano Sakai, et le Bonhomme Carnaval font aussi partie des ambassadeurs de la campagne.

Un dernier pas à franchir

Les citoyens peuvent consulter une charte d’engagement et suivre la situation de la COVID-19 dans la région via la plateforme pourmoipourquebec.ca. Des témoignages d’autres personnalités s’y trouvent également.

«Nous avons un dernier pas à franchir ensemble, on en a pour plusieurs semaines encore. Le vaccin a allumé une lumière au bout du tunnel, mais nous avons encore un bon bout de chemin à franchir», conclut le Dr Dontigny.