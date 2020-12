Des concerts en cadeau

Le festival Noël dans le Parc proposera dès vendredi une série de concerts diffusés gratuitement et mettant en vedette certains grands noms de la scène musicale québécoise, dont Damien Robitaille, Émile Bilodeau et Milk & Bone.

Pour le temps des Fêtes, les spectacles ne manqueront pas. Le festival Noël dans le Parc propose en effet plus d’une vingtaine de prestations musicales diffusées du 18 au 25 décembre et regroupées sous la série «Concerts sous le sapin».

«Les concerts sous le sapin, c’est un peu comme un cadeau sous le sapin», propose Julie Bourbonnière, directrice des communications de l’événement.

Les spectacles, enregistrés pour certains au Théâtre Paradoxe à Montréal et pour d’autres au Camping Bivouak à Saint-Élie-de-Caxton, seront présentés quotidiennement, à raison de deux à trois événements par jour. S’il est possible de s’inscrire via le site web du festival pour pouvoir ensuite recevoir par courriels les liens web menant à leur diffusion, les spectacles demeureront néanmoins accessibles pour les mélomanes qui n’auront pas eu la possibilité de s’inscrire à l’avance.

«Déjà, on a plus de 7500 personnes qui se sont inscrites sur le site web pour avoir accès aux liens pour les concerts et on a l’impression qu’on va vraiment avoir la chance de dépasser les frontières de l’île de Montréal, indique Julie Bourbonnière. Et tout le monde va regarder ça avec un ou plusieurs membres de sa famille. Donc si on pense au nombre de personnes qui vont voir les spectacles au final, ça va être beaucoup plus important que ça.»

C’est le chanteur Damien Robitaille qui ouvrira le bal avec un premier concert diffusé vendredi soir à 19h30, suivi plus tard en soirée du groupe Bleu Jeans Bleu. Puis, jusqu'au 25 décembre, Émile Bilodeau, Élisapie, Florence K, LaF, Les Louanges et Milk & Bone sont quelques-uns des artistes qui se succéderont sous le sapin. À partir du moment où ils sont une première fois diffusés, les spectacles demeurent accessibles gratuitement jusqu’au 4 janvier.

Émile Bilodeau et Milk & Bone

Pour Laurence Lafond-Beaulne, membre du duo Milk & Bone, il s’agit d’une très belle opportunité de retrouver enfin une scène au terme d’une année qui a vu les événements culturels reportés ou annulés les uns après les autres. Le duo présentera un spectacle le 22 décembre à 20h30.

«On était vraiment contentes d’avoir une offre parce que c’est sûr que faire des shows, ça nous manque à mort», explique d’abord la musicienne.

«On s’est dit que tant qu’à faire un show de Noël, on allait peut-être essayer de sortir un peu de notre zone de confort, poursuit-elle. Donc, je pense qu’on propose un show peut-être un peu plus calme que ce qu’on fait à l’habitude, c’est un show d’une heure donc ça passe super vite. Et on s’est fait un petit décor de Noël pour l’occasion, on a habillé notre spectacle en conséquence, on a fait un petit “cover” de Noël aussi, exclusif, qui est assez comique. On avait juste envie de se faire plaisir. On était tellement de bonne humeur, ça nous a fait tellement du bien de le faire. Donc j’espère que ça va se ressentir jusque dans les écrans, jusque dans les maisons des gens.»

Pour l’artiste Émile Bilodeau, la prestation musicale, même si elle a été enregistrée sans public, ne manquait pas pour autant d’énergie. Elle sera diffusée le 20 décembre à 20h30.

«Ça a super bien été, ça va être un super bon show, soutient le chanteur. C’est une heure, c’est “full band”, il y a de belles surprises, un costume, il va y avoir toutes les chansons du dernier album, et les grands succès du premier. On avait beaucoup d’énergie pendant ce show-là, on a tout laissé sur le “stage”.»

Le musicien travaille également sur un troisième album en carrière qui devrait être lancé l’année prochaine.

«Octobre 2021, ça va être mon meilleur», poursuit l’artiste avec confiance.

Tous les détails de la programmation sont disponibles sur souslesapin.com.