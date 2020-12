Les développements sur la COVID-19 du 18 décembre 2020

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN 22H16

PLANÉTAIRE

Cas: 75 627 593

Morts: 1 674 060

Rétablis: 42 630 731

ÉTATS-UNIS

Cas: 17 459 296

Morts: 313 588

Rétablis: 10 105 777

CANADA

Québec: 172 801 cas (7671 décès)

Ontario: 151 257 cas (4098 décès)

Alberta: 87 581 cas (815 décès)

Colombie-Britannique: 45 400 cas (724 décès)

Manitoba: 22 397 cas (547 décès)

Saskatchewan: 13 077 cas (107 décès)

Nouvelle-Écosse: 1443 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 573 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 372 cas (4 décès)

Nunavut: 259 cas

Île-du-Prince-Édouard: 90 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 495 346 cas (14 040 décès)

NOUVELLES

20h57 | L’ex-policier complotiste à l’origine d’une poursuite

L’ex-policier complotiste de Laval continue de mettre dans l’embarras son ancien service, qui est poursuivi pour 275 000 $ en lien avec une intervention sur fond de violence et de profilage racial.

20h36 | Une publicité d'Air Transat qui vante le Sud pour se réunir?

Air Transat invite ses clients à se réunir avec leurs proches au soleil dans une publicité qui circule sur les réseaux sociaux, alors que les rassemblements sont interdits au Québec et les voyages fortement déconseillés.

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

20h20 | Le confinement à Toronto prolongé jusqu'au 4 janvier

Placées en confinement depuis près d'un mois, Toronto et une grande partie de sa région le resteront pour encore deux semaines, en raison de l'accélération de la pandémie, a annoncé vendredi le gouvernement de l'Ontario.

Photo Reuters

20h13 | Les Québécois peu enclins à dénoncer leurs voisins

Les Québécois semblent peu enclins à vouloir dénoncer leurs voisins qui ne respecteraient pas les règles sanitaires pendant les Fêtes. «À quelque part, ça ne me regarde pas. Si les gens ne sont pas assez responsables eux autres même, c’est leur problème», a affirmé un homme rencontré par TVA Nouvelles.

19h37 | Feu vert aux États-Unis pour un deuxième vaccin

Les États-Unis ont accordé vendredi une autorisation en urgence au vaccin de Moderna contre la COVID-19, a annoncé l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Le remède de la jeune firme de biotechnologies va donc rejoindre celui de l'alliance Pfizer/BioNTech dans l'immense campagne de vaccination débutée lundi aux États-Unis.

AFP

17h55 | Quel avenir pour le député Denis Tardif?

La nouvelle continue de faire réagir. Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, siégera dorénavant comme indépendant à l’Assemblée nationale, après la diffusion d’une vidéo le montrant alors qu’il ne respecte pas les mesures sanitaires dans un bar.

16h46 | Paul McCartney sort un nouvel album et encourage la vaccination

Paul McCartney a encouragé vendredi à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus, à l'occasion de la sortie de son nouvel album solo, «McCartney III», composé de chansons créées ou retravaillées par l'ex-figure des Beatles pendant le premier confinement au printemps.

16h24 | Manifestation antimasque: l'organisatrice ne travaille plus pour la Sécurité publique

Myriam Ouimet, cette fonctionnaire qui avait organisé une manifestation antimasque à Place Rosemère, en novembre, n’est plus à l’emploi du ministère de la Sécurité publique.

16h00 | France: plus de 60 000 morts de la COVID-19

Le nombre de morts causées par l’épidémie de coronavirus en France depuis mars a franchi la barre des 60 000, le bilan s’élevant à 60 229 personnes, selon des chiffres de Santé publique France publiés vendredi.

15h57 | Trump a parlé à Macron pour lui souhaiter un «prompt rétablissement»

Donald Trump a parlé jeudi au président français Emmanuel Macron, positif à la COVID-19, pour lui souhaiter un «prompt rétablissement», a annoncé la Maison Blanche vendredi.

AFP

15h53 | Un tribunal annule le confinement du «Saint-Tropez brésilien»

Un tribunal brésilien a annulé vendredi une décision de justice imposant le confinement à Buzios, cité balnéaire très prisée près de Rio de Janeiro, après des manifestations de professionnels du tourisme.

Photo Fotolia

14h53 | Stress, inégalités: neuf mois de chamboulement scolaire aux effets incertains

AFP

Fatigue, stress et inégalités exacerbées: après neuf mois de pandémie, une majorité d'enfants américains n'ont pas repris l'école normalement, chamboulant la vie des familles et des enseignants et alimentant les inquiétudes sur l'impact à long terme de cette perturbation inédite.

Victoria Mendez, femme de ménage new-yorkaise d'origine mexicaine, espérait voir l'école de son fils de 14 ans rouvrir enfin après Noël, mais avec l'aggravation de la pandémie dans le pays, elle n'y croit plus.

«C'est très stressant... il n'étudie plus», dit cette quinquagénaire qui élève seule ses deux enfants. Quand elle part travailler - seulement trois jours par semaine, la pandémie lui a fait perdre son travail à plein temps - elle s'inquiète de savoir s'il «est en ligne ou pas avec l'école».

14h34 | CIUSSS de la Capitale-Nationale: engagés contre la COVID-19

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale lance une campagne « d’engagement populaire » dans le but d’inciter la population à poursuivre ses efforts collectifs pour freiner la propagation de la COVID-19.

Parmi les quelques personnalités qui appuient le mouvement « Pour moi, pour ma région », on retrouve le receveur de passes du Rouge et Or de l’Université Laval Mathieu Robitaille et la joueuse professionnelle de jeux vidéo Stéphanie Harvey.

13h53 | Joe Biden sera vacciné lundi contre la Covid-19

AFP

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, 78 ans, se fera vacciner lundi contre le Covid-19, a annoncé vendredi sa porte-parole.

«Ce lundi le président élu Joe Biden et (son épouse) la Dr. Jill Biden recevront une première dose du vaccin Pfizer dans (l'Etat du) Delaware», a déclaré Jen Psaki, en précisant que l'événement se ferait «en public» afin de faire passer le message que le vaccin est «sûr».

13h23 | L'OMS ira à Wuhan à la recherche de l'origine du virus

L'équipe internationale de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du virus ayant provoqué la pandémie se rendra dans la région chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie, sans être «supervisée» par Pékin, a assuré vendredi un responsable de l'agence.

En milieu de semaine, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait indiqué que cette mission internationale se rendrait en Chine en janvier, sans toutefois donner plus de détails sur les lieux qu'ils visiteront ni sur la date de leur arrivée.

13h | En DIRECT | Québec fait le point sur la pandémie

Le ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, font le point sur la pandémie dans la province.

12h55 | L’aéroport Montréal-Trudeau bondé

L'aéroport Montréal-Trudeau se prépare à vivre l'une des journées la plus achalandées depuis le début de la pandémie. Quelque 12 000 voyageurs sont attendus vendredi.

Les voyageurs sont nombreux à vouloir sortir du pays alors les files d’attente sont longues à l’aéroport. Des agents de sécurité s’assurent que les règles sanitaires sont respectées et des messages de rappel sont diffusés dans les haut-parleurs de l’aéroport.

12h52 | 10 hôpitaux en situation critique

La hausse des hospitalisations est constante et la situation dans dix hôpitaux de la province est critique, a annoncé le ministre de la Santé Christian Dubé, vendredi aux côtés du directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Le ministre a fait un appel à la population en lui demandant de ne pas se présenter à l'urgence ou en clinique à moins que cela ne soit vraiment nécessaire pour éviter d’augmenter la pression déjà énorme sur le système.

12h30 | Plus de 27 000 employés de la santé infectés

12h25 | Autriche: troisième confinement strict après Noël

Le gouvernement autrichien va instaurer un troisième confinement généralisé à partir du 26 décembre pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus.

AFP

12h11 | Un investissement additionnel de 20 millions $ pour soutenir les PME montréalaises

La Ville de Montréal a annoncé vendredi que les PME montréalaises bénéficieront d’un financement gouvernemental supplémentaire de 20 millions $ afin d’aider les entrepreneurs durant la pandémie.

12h02 | VIDÉO | Macron dit «bien» aller

Le président français Emmanuel Macron, testé positif à la COVID-19 jeudi, a assuré vendredi sur les réseaux sociaux qu'il allait «bien», précisant qu'il continue «à gérer les affaires courantes» du pays, mais avec «une activité un peu ralentie».

12h | Le pays s’approche des 500 000 cas de COVID-19

Le Canada avait déjà ajouté vendredi, en fin de matinée, 4063 nouvelles infections et 76 décès à son triste bilan lié à la pandémie, s’approchant maintenant de la barre psychologique des 500 000 cas d’un océan à l’autre.

Joël Lemay / Agence QMI

11h37 | PCU : les erreurs de bonne foi ne seront pas sanctionnées, assure Trudeau

Justin Trudeau annonce un investissement de 9 M$ pour soutenir le développement de vaccins qui iront à quatre entreprises, dont deux basées à Montréal et que les gens qui ont fait des «erreurs de bonne foi» ne seront pas pénalisés.

11H | Le Québec rapporte 1773 nouveaux cas

Le Québec rapporte 1773 cas supplémentaires et 36 décès, portant le total à 172 801 personnes infectées et 7671 morts depuis le début de la pandémie.

AFP

10h55 | Priorité à tous les travailleurs à risque?

Pendant que les autorités sont en quête de solutions aux nombreux problèmes d’éclosions de COVID-19 dans les hôpitaux et les employés qui manquent à l’appel, certains sont d’avis que les travailleurs dans les centres hospitaliers devraient être vaccinés prioritairement pour éviter que la situation ne se détériore davantage.

AFP

10h06 | Les hôpitaux ne devraient pas déborder à Noël

Malgré une hausse marquée des cas de 60 % des cas COVID-19 ces dernières semaines, il ne devrait pas manquer de lits pour accueillir les personnes qui seront hospitalités pendant la période critique du temps des Fêtes.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

10h05 | La Berlinale reportée à mars, la compétition organisée en ligne

La Berlinale, le festival de cinéma de Berlin organisé habituellement début février, est reporté à mars et la compétition se tiendra en ligne en raison de la pandémie de COVID-19, ont annoncé vendredi les organisateurs.

9h55 | Face à une situation préoccupante la Suisse prend de nouvelles mesures

Le gouvernement fédéral suisse a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer une épidémie de Covid-19 qui continue à progressser dans une partie du pays alpin.

9h47 | Le premier ministre slovaque testé positif à la COVID-19

Le premier ministre slovaque Igor Matovic a annoncé vendredi avoir été testé positif à la COVID-19, une semaine après avoir assisté à un sommet de l'UE à Bruxelles.

On soupçonne que c'est à ce sommet que le président français Emmanuel Macron a été contaminé par le virus, ce qui a poussé certains dirigeants européens et de hauts responsables français à s'isoler.

AFP

9h27 | Premières livraisons de vaccins anti-Covid au 1er trimestre 2021 aux pays défavorisés

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi), qui ont mis en place un mécanisme pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés, prévoient d'envoyer les premières fioles au premier trimestre 2021

9h13 | Le covidiot personnalité de l’année!

Il refuse de porter le masque, ne respecte pas la distanciation sociale, voit des gens qui lui sont interdits, ne se lave pas les mains, dit et croit des trucs farfelus ou complotistes concernant le COVID et se fait insistant, voire agressif sur les médias sociaux.

8h34 | Mike Pence vacciné contre le coronavirus

Le vice-président américain Mike Pence s'est vu administrer vendredi le vaccin de Pfizer/BioNTech contre le coronavirus, une injection retransmise en direct à la télévision au moment où les États-Unis s'apprêtent à autoriser un deuxième vaccin.

8h14 | Le vaccin Moderna «approuvé de manière écrasante», écrit Trump

Donald Trump a assuré vendredi matin sur Twitter que le vaccin contre la COVID-19 de Moderna avait été «approuvé de manière écrasante».

AFP

8h01 | Quand et pourquoi un employé peut-il refuser de travailler

Depuis quelque temps, la question de l’exercice du droit de refus par un travailleur s’est souvent posée.

studiolaut - stock.adobe.com

6h23 | L'Espagne commencera à vacciner le 27 décembre

L'Espagne commencera sa campagne de vaccination contre la COVID-19 le dimanche 27 décembre, au lendemain de l'arrivée des premières doses dans le pays, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Salvador Illa.

6h08 | Une nouvelle prime COVID chez Sobeys

En raison des nouvelles mesures de confinement au Québec à partir du 25 décembre, le géant de l’alimentation Empire, la société mère de Sobeys (IGA), offrira finalement une prime à ses travailleurs ici, a appris Le Journal.

Photo Adobe Stock

6h06 | COVID-19: l’immunité au virus peut-elle durer sur le long terme?

Deux équipes de recherche canadiennes ont pu constater dans leurs premières observations que les patients infectés par la COVID-19 développeraient bel et bien une immunité au virus, mais pas nécessairement sur le long terme.

AFP

5h53 | Les patrons font face à un méchant casse-tête

C’est au cas par cas que le ministère du Travail va gérer la nouvelle obligation pour les travailleurs de bureau de rester à la maison jusqu’au 11 janvier.

Photo StartupStockPhotos

5h31 | COVID-19, le mot de l’année, masculin et féminin à la fois

Vous dites « le » ou « la COVID-19 » ? Le mot de l’année, un nom mutant de maladie adoubé par des fonctionnaires internationaux, n’arrive pas à se décider en français entre masculin et féminin.

rost9 - stock.adobe.com

5h09 | Le télétravail est toujours refusé à des employés

Employée de bibliothèque qui se tourne les pouces, ingénieur d’Hydro-Québec présent pour rien. Des travailleurs se font encore refuser le télétravail pour des raisons arbitraires alors qu’il est censé être obligatoire.

Photo Martin Alarie

3h08 | Xi Jinping adresse ses voeux de rétablissement à Macron

Le président chinois Xi Jinping a adressé ses voeux de prompt rétablissement à son homologue français Emmanuel Macron, qui a contracté le nouveau coronavirus, a rapporté vendredi la télévision nationale.