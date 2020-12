10 hôpitaux en situation critique

La hausse des hospitalisations est constante et la situation dans 10 hôpitaux de la province est critique, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Christian Dubé, aux côtés du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Le ministre a fait un appel à la population en lui demandant de ne pas se présenter à l'urgence ou en clinique à moins que cela ne soit vraiment nécessaire pour éviter d’augmenter la pression déjà énorme sur le système. Les rendez-vous et lui suivis qui sont prévus auprès de patients se poursuivent.

«La hausse constante des nouveaux cas a évidemment des conséquences sur celle des hospitalisations dans plusieurs régions du Québec, et cela nous préoccupe grandement. Notre marge de manœuvre s'amincit, et la pression sur notre réseau est de plus en plus grande. C'est pourquoi nous demandons aux personnes qui présentent un problème de santé non urgent d'éviter de se présenter à l'urgence ou en clinique et de s'informer d'abord de la nécessité de consulter. Surtout, soyez compréhensifs envers vos intervenants de la santé si ces derniers vous indiquent que d'autres possibilités s'offrent à vous», a fait valoir le ministre de la Santé.

Le délestage dans plusieurs centres hospitaliers se poursuit, a également souligné le ministre Dubé en point de presse.

Environ 20% à 30% des effectifs des hôpitaux ont été délestés en moyenne. Certains hôpitaux ont peu de délestage, alors que d’autres en ont beaucoup, soit jusqu’à 40%.

Par ailleurs, la campagne de vaccination mise en place cette semaine va bon train: 21 sites devraient être prêts partout au Québec dès lundi.

La priorité est donnée aux bénéficiaires en CHSLD et aux travailleurs dans ces milieux de soins. Plusieurs voix s’élèvent afin que tous les travailleurs de la santé reçoivent le vaccin, incluant ceux des hôpitaux, surtout en raison des nombreuses éclosions constatées à ces endroits.

En raison du nombre de doses et pour une question de rapidité, le ministre Dubé a précisé que les travailleurs des hôpitaux devront attendre que Québec reçoive plus de doses pour les vacciner, possiblement en janvier.

En date de vendredi, on dénombre 27 400 travailleurs de la santé contaminés.

Le ministre a également souligné le fait que les commandes à la SAQ était élevées et que cela l'inquiétait.

«Les commandes à la SAQ sont très fortes. Ce n’est pas un bon signe», fait savoir Christian Dubé, qui invite la population d’abord à ne pas faire de party, et à dénoncer ceux qui en font.

VOICI LA LISTE DES ÉTABLISSEMENT EN SITUATION CRITIQUE

- Hôpital de Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

- CHUQ (Hôpital de l'Enfant-Jésus) (Capitale-Nationale)

- Hôpital de Trois-Rivières (Mauricie-Centre-du-Québec)

- Hôpital Pierre-Boucher (Montérégie Est)

- Hôpital Anna-Laberge (Montérégie Ouest)

- Hôpital du Lakeshore (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal)

- Hôpital de Verdun (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal)

- Hôpital de Hull (Outaouais)

- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) (Capitale-Nationale)

- CHUS (Sherbrooke)