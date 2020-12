GRC: un investissement de 98,9 millions $ pour lutter contre le blanchiment d’argent

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi un investissement de 98,9 millions $ sur cinq ans afin de moderniser la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de renforcer ses capacités dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Dans ce nouveau budget, près de 19,9 millions $ seront investis pour la création de nouvelles équipes intégrées axées sur le blanchiment d’argent dans quatre provinces, dont le Québec.

«Les équipes intégrées d’enquête sur le blanchiment d’argent permettront à la GRC de renforcer sa capacité de cibler, de mener des enquêtes et de perturber les blanchisseurs d’argent professionnels et les réseaux de contrôleurs d’argent internationaux», a ainsi affirmé dans un communiqué Peter Payne, surintendant et directeur de la criminalité financière, opérations criminelles de la GRC.

La majorité de cet investissement (63,5 millions $) servira à l’amélioration des technologies de base de la police fédérale, en finançant la modernisation des secteurs de la gestion de l’information, des communications protégées et de l’analyse de données.

«La capacité de traiter rapidement de vastes volumes de données complexes est essentielle pour appliquer la loi, protéger le public et administrer la justice», a également ajouté Michel Arcand, commissaire adjoint des opérations criminelles de la GRC.

Par ailleurs, des fonds serviront à financer environ 60 nouveaux employés à temps plein, dont 20 seront affectés aux équipes intégrées d’enquête sur le blanchiment d’argent.