Hollywood: les tombeurs 2.0

Ils sont les Brad Pitt et les George Clooney d’aujourd’hui. Jeunesse, charme, mystère, talent: ils ont ce je-ne-sais-quoi qui fait courir les foules. Voici 10 acteurs appelés à devenir des sexe-symboles.

Noah Centineo, le rebelle

Ce natif de la Floride de 24 ans a pris son envol en 2018 quand la comédie romantique «À tous les garçons que j’ai aimés» a connu un succès fou sur Netflix. Centineo, qui y interprète le séducteur Peter Kavinsky, a vite gagné les faveurs des cinéphiles avec sa moue boudeuse et ses allures de beau ténébreux. Malgré l’engouement suscité par ses publicités pour les sous-vêtements Calvin Klein, celui qui jouera bientôt les superhéros au grand écran n’a pas l’intention d’être réduit à son statut de sexe-symbole, comme il l’a confié au magazine «Harper’s Bazaar». «Je veux faire des films cérébraux, des films bouleversants. Le genre qui nous empêche de dormir...»

AFP

Tom Holland, le premier de classe

On raconte que l’acteur britannique de 24 ans a été choisi parmi 7000 candidats pour interpréter Spider-Man, qu’il a déjà campé avec brio dans cinq films. Son charme typiquement britannique, de même que sa mystérieuse relation avec Zendaya, qui joue son amoureuse dans les films de Marvel, en ont fait un chouchou des membres de la gent féminine. Suivi par près de 40 millions de personnes sur Instagram, le jeune homme s’habitue tranquillement à cette nouvelle popularité. Pour garder les pieds sur terre, il pratique... le golf! «C’est un sport qui rend très humble, a-t-il expliqué à “GQ”. On revient vite à la réalité quand on joue comme un pied!»

AFP

Timothée Chalamet, le gendre idéal

Timothée Chalamet, 24 ans, s’est attiré nombre d’éloges avec son interprétation saisissante d’Elio Perlman, un jeune homme de 17 ans qui s’éprend d’un étudiant américain lors d’un séjour en Italie, dans le film «Appelle-moi par ton nom». Fort d’une nomination aux Oscars, il a été approché pour interpréter Bob Dylan et s’apprête à reprendre son rôle dans la suite du film qui l’a fait connaître. Ses idylles avec Lourdes Leon, la fille de Madonna, et Lily-Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, ont scellé son image de tombeur. «L’une de ses forces, c’est qu’il peut être incroyablement féminin, sensible et sensuel, mais c’est aussi un homme qui fait craquer les filles», a mentionné à son sujet l’actrice Saoirse Ronan au magazine “GQ”. On ne saurait mieux dire.

Cinzia Camela/WENN.com

Austin Abrams, l’insaisissable

Cette star montante de 24 ans a déjà un horaire bien rempli grâce au succès qu’elle connaît tant au petit qu’au grand écran. La vedette du film «La face cachée de Margo» et de la série «Euphoria» préserve soigneusement le mystère au sujet de sa vie privée, ce qui n’empêche pas ses admiratrices d’être de plus en plus nombreuses. «Je n’ai pas vraiment envie de montrer ma vie aux gens. Le simple fait de donner une entrevue et de parler de moi est un pas dans cette direction, et c’est en quelque sorte terrifiant», a confié l’acteur à «Coup de main». Parions que sa cote de popularité n’a pas fini d’augmenter: Netflix vient de mettre en ligne «Dash & Lily», une série romantique de Noël dans laquelle il campe le héros romantique par excellence.

AFP

Jordan Fisher, l’homme-orchestre

Chanteur, acteur, danseur et musicien, ce touche-à-tout de 26 ans ne manque pas de munitions pour conquérir Hollywood. Vainqueur de la compétition télévisée «Dancing with the Stars» en 2017, il a joué dans la comédie musicale «Hamilton» sur Broadway avant de décrocher des rôles principaux dans deux films de Netflix sortis en 2020: «À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours» et «Work It». En couple avec son amour de jeunesse, l’acteur n’envisage aucunement de se consacrer à une seule occupation. «Je veux être un bon père et un bon mari, et veiller au bien-être de ma famille en faisant ce que j’aime. Peu importe que ce soit de la musique, du doublage ou quoi que ce soit d’autre», a-t-il affirmé à «Fault».

AFP

Douglas Booth, le caméléon

Après avoir joué les mannequins pour Burberry, le Britannique de 28 ans a prouvé qu’il ne craignait pas de sacrifier son joli minois en se rasant les sourcils pour camper Boy George dans le téléfilm «Worried About the Boy», produit par la BBC en 2010. Vite remarqué en sol américain, il a démontré sa polyvalence en interprétant tour à tour le Roméo de Shakespeare... et Nikki Sixx, le bassiste de Mötley Crüe. «J’aimerais être vu comme un caméléon, en quelque sorte, a-t-il expliqué dans les pages du magazine “Interview”. Transformer complètement mon apparence est quelque chose de très excitant pour moi.» Métamorphose ou pas, il a la cote auprès d’un nombre croissant d’admirateurs.

AFP

Cole et Dylan Sprouse, les enfants stars

Les jumeaux de 28 ans ont bien grandi depuis leurs débuts à Hollywood, au milieu des années 1990. Après avoir partagé la vedette de nombreuses productions, ils ont emprunté des chemins différents. Cole, star de la série «Riverdale» depuis 2017, a commencé à flirter avec le cinéma en 2019 en tenant un rôle principal dans le film «À deux mètres de toi». Un brin plus mystérieux, son jumeau a tenu quelques rôles au cinéma et s’apprête à publier sa première bande dessinée. Qu’ils travaillent ensemble ou séparément, les deux acteurs affichent encore ce sourire irrésistible qui a fait — et fait toujours — battre de nombreux cœurs.

AFP

Jacob Elordi, le rêveur

On l’a vu jouer les ados épris dans la comédie romantique «The Kissing Booth» et les dérangés dans la série «Euphoria». Du haut de ses 23 ans, l’acteur travaille déjà à élargir son répertoire; pas question de se cantonner à des rôles de tombeur! «J’aimerais pouvoir créer des films dans une espèce de bulle où personne ne sait qui sont les acteurs», a-t-il mentionné à «GQ Australia». En attendant, la publicité liée à sa relation naissante avec la mannequin Kaia Gerber met son romantisme à rude épreuve, comme il l’a confié à «Vanity Fair». «Je veux me montrer spontané et vrai, vivre des émotions comme dans les romans des années 1920, mais c’est plus difficile quand tout le monde te regarde...»

AFP

KJ Apa, le bon gars

Originaire de la Nouvelle-Zélande, le jeune homme de 23 ans a fait ses débuts devant la caméra en jouant... dans un feuilleton. Interpréter le rôle d’Archie dans la populaire série «Riverdale» le tient fort occupé depuis 2017, mais il trouve tout de même le temps de collaborer à d’autres projets. Sa participation au film «Songbird», dont le scénario est inspiré de la pandémie de COVID-19, devrait lui apporter une notoriété supplémentaire. Côté cœur, l’acteur s’affiche depuis quelques mois avec Clara Berry, une mannequin française de qui il semble follement amoureux. «La plus grande forme d’amour est de se donner entièrement à quelqu’un, sans rien attendre en retour», a-t-il affirmé à «Vanity Fair». Qui oserait le contredire?

Adriana M. Barraza/WENN.com

Hero Fiennes-Tiffin, le séducteur

La consécration est arrivée du jour au lendemain pour le jeune homme de 23 ans, devenu un sexe-symbole en héritant d’un rôle sulfureux dans la trilogie à l’eau de rose «After», dont le premier film est sorti en 2019. Ce personnage de mauvais garçon qui séduit une jeune femme sage a fait du Britannique une véritable sensation. «Les fans sont partout, c’est fou! Ils sont tellement enthousiastes!» a-t-il déclaré au magazine «W» en admettant avoir mis quelque temps à s’habituer au phénomène. L’acteur, qui donne aussi dans le mannequinat, a confié au magazine «Elle» n’avoir jamais vécu de vraie relation amoureuse. Ça ne saurait tarder.