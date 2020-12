«J’ai un rapport amour-haine avec les classiques de Noël!» - Pierre Lapointe

Pierre Lapointe songeait depuis quelque temps à présenter un album de chansons de Noël, mais il voulait arriver avec quelque chose de différent, loin des clichés habituels. Le voilà qui présente «Chansons hivernales», un disque teinté des couleurs du temps des Fêtes, mais qui s’écoute aussi durant les mois d’hiver. Entrevue avec un artiste aux nombreux projets.

Pierre, comment est née cette envie de faire «Chansons hivernales»?

Je voulais créer un album de chansons qui peuvent être écoutées durant tout l’hiver, et non un album de Noël. C’est certain que Noël et le jour de l’An sont des thèmes très présents sur le disque, mais il y en a plusieurs autres. Ça fait au moins 15 ans que je dis à mon équipe que je veux faire un tel album. Ç’a été un beau défi d’y arriver sans tomber dans les clichés des chansons du temps des Fêtes. En plus, on a cette idée que, quand un artiste lance un album de Noël, ça veut dire que sa carrière est sur le déclin. Mais ce n’est pas le cas. Ma carrière va bien, et mes chansons sont de nouvelles créations dont je suis fier.

Comment décrirais-tu cet album?

Pour ce disque, j’ai collaboré avec des coauteurs qui se sont amusés à jouer avec les codes de Noël, sans tomber dans la facilité. J’ai écrit des chansons très tristes pour cet album. Il contient de la joie, mais il est aussi teinté de la solitude et de la tristesse qui accompagnent le temps des Fêtes. Il contient aussi beaucoup d’humour et d’autodérision. C’est une ode tant au fait d’aimer que de détester être avec d’autres humains. (rires) Le temps des Fêtes nous lance tout ça en pleine gueule, et c’est à la fois beau et épuisant.

Ce disque, c’est aussi de belles rencontres professionnelles, non?

Oui, et ce, tant sur le plan de l’écriture que sur celui des duos. Il y en a un avec Mika, puis un autre avec Mélissa Laveaux, qui m’a appris à chanter en créole. C’est une langue que j’affectionne particulièrement et j’ai eu envie d’enregistrer un morceau avec elle. Je chante en créole sur la chanson «Noël Lougawou». Ça amène un son totalement différent, et c’est là que je voulais aller avec ce disque. Je ne savais pas trop si j’allais le faire cette année ou l’an prochain, mais le confinement m’a finalement donné le temps de travailler sur les chansons. Le travail en studio a été rapide et agréable, et ça s’est fait dans le plaisir. Je voulais qu’en écoutant ce disque, on sente la neige et le temps des Fêtes, et je pense que j’ai réussi.

Quelle est ta relation avec les classiques de Noël?

J’ai un rapport amour-haine très fort. Il y a de grands classiques qui sont venus me chercher très jeune et qui m’accompagnent toujours. Je pense à l’album de Noël d’Ella Fitzgerald ou encore à «A Charlie Brown Christmas», de Vince Guaraldi, un disque qui, justement, s’écoute en dehors du temps des Fêtes. Autrement, je dirais que la surproduction d’une chanson, la reprise d’une reprise d’une reprise, ça me saoule. C’est pour ça que j’ai voulu faire un album de chansons originales.

Parle-moi de «Six heures d’avion nous séparent». Comment sont nées cette chanson et l’idée de couple fictif avec Mika?

La chanson est née de ma collaboration avec Alma Forrer et Benjamin Porraz, deux amis parisiens. Quand j’ai écrit la musique, j’ai réalisé que ça pouvait être un duo. J’ai eu envie d’opposer Paris et Montréal, de là le titre «Six heures d’avion nous séparent». On s’est ensuite demandé qui serait la meilleure personne avec qui la chanter. Le nom de Mika m’est tout de suite venu en tête, et ça s’est fait facilement. À cause de la COVID, on n’a pas pu chanter ensemble, Mika et moi, mais même si on ne se connaît pas beaucoup, je sais que nous pourrions être de bons amis.

Autrement, comment va Pierre Lapointe en cette période particulière?

Je vais bien. Mon rapport au temps a un peu changé, ces derniers mois. C’est certain que voyager et prendre l’avion me manque beaucoup. Depuis janvier, j’ai annulé plusieurs voyages. Mais c’est correct: ça me permet de vivre autrement et selon un rythme que je n’ai pas souvent connu dans ma vie. Ce n’est pas désagréable, mais le plaisir d’arriver dans une nouvelle ville et de m’abandonner me manque. C’est un peu nouveau pour moi, mais je suis loin de me plaindre, car je sais que ce sont des problèmes d’homme privilégié. Il n’y a pas de souffrance reliée à ça. Je reste chez moi, j’écris, je lis, je redécouvre ma ville — même si elle dort un peu — et je me repose.

Un peu plus tôt cet automne, tu as animé le Premier gala de l’ADISQ pour une deuxième année de suite. Que retiens-tu de cette expérience?

Le travail d’animateur est nouveau dans ma vie. Ce n’est pas mon premier métier, et je le fais donc avec beaucoup d’humilité. Chaque fois que j’ai la chance d’animer, ça représente un beau défi pour moi. Cette année, ç’a été bien spécial, car chaque segment était séparé des autres et tourné dans le désordre. Ça m’a donné encore plus d’expérience, et ç’a donc été extrêmement positif. Par contre, lors du Gala la semaine suivante, j’ai trouvé difficile d’être assis dans la salle sans pouvoir parler aux gens que j’aime. J’espère qu’on pourra revenir à la formule habituelle l’an prochain.

En terminant, que retiens-tu de ton expérience à «La Voix», cette année?

J’ai adoré mon expérience, même si le contexte était particulier et plutôt imprévisible. J’ai rencontré cette année des participants extraordinaires, brillants et talentueux, et j’ai eu du plaisir à les regarder travailler. Flora Stein, ma finaliste, est probablement ma plus belle découverte! Elle m’impressionne beaucoup. J’ai hâte de voir où elle va aller artistiquement. Je ne suis pas inquiet pour elle!

«Chansons hivernales» est disponible en magasin et sur les plateformes numériques. Pour suivre les activités de l’artiste: pierrelapointe.com.