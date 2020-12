Le confinement à Toronto prolongé jusqu'au 4 janvier

Placées en confinement depuis près d'un mois, Toronto et une grande partie de sa région le resteront pour encore deux semaines, en raison de l'accélération de la pandémie, a annoncé vendredi le gouvernement de l'Ontario.

La situation épidémiologique à Toronto et dans la région voisine de Peel, qui a continué de se dégrader pendant le confinement, sera réévaluée le 4 janvier, a indiqué le gouvernement de cette province, la plus peuplée du Canada.

Un confinement sera aussi imposé à partir de lundi à Hamilton, ville de plus d'un demi-million d'habitants située à 70 km au sud-ouest de Toronto, précise un communiqué.

Le confinement interdit notamment les rassemblements privés intérieurs en dehors du cercle familial, les contrevenants s'exposant à des amendes de 750 dollars canadiens. Les restaurants et les commerces non essentiels ne seront ouverts que pour des commandes à emporter ou pour des livraisons.

La province a également imposé des restrictions supplémentaires dans quatre autres régions où les hôpitaux commencent à être submergés.

«Nous prenons la décision difficile, mais nécessaire de prolonger les mesures de santé publique afin de freiner la propagation de la COVID-19, de protéger notre capacité hospitalière et de préserver les services clés dont nous dépendons», a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre de l'Ontario et ministre de la Santé.

Province la plus touchée après le Québec par la pandémie, l'Ontario a recensé vendredi 2290 nouveaux cas de COVID-19 et 40 morts.

Pendant le confinement, le nombre de cas a augmenté de plus de 37% à Toronto et les hospitalisations de près de 41%, entraînant des reports de chirurgies et d'autres procédures dans nombre d'hôpitaux.

Le Canada, où la propagation du virus s'est accélérée à l'approche des fêtes de fin d'année, comptait vendredi soir 493 309 cas de coronavirus et 14 004 morts.