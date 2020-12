Le pays s’approche des 500 000 cas de COVID-19

Le Canada a ajouté vendredi plus de 5000 nouvelles infections à la COVID-19 et plus de 100 décès à son triste bilan pandémique, s’approchant maintenant de la barre psychologique des 500 000 cas d’un océan à l’autre.

Après le record inscrit jeudi en Ontario, la province la plus populeuse au pays a vu son nombre de cas diminuer légèrement, passant de 2432 à 2290. Elle a ainsi franchi le cap des 150 000 cas, à 151 257. On note aussi 40 décès supplémentaires, pour un total depuis le début de la crise sanitaire de 4098 fatalités.

Confinée, Toronto reste la plus touchée par la COVID-19 avec 691 nouveaux cas vendredi, devant les régions de Peel (361 cas), de York (296 cas), de Windsor-Essex (207) et de Hamilton (126 cas).

Le Québec pour sa part signalé 1773 contaminations de plus pour un total de 172 801, ainsi que 36 nouveaux décès, pour un total de 7671. Parmi tous les cas annoncés vendredi, 609 sont localisés à Montréal, 234 en Montérégie, 197 dans la Capitale-Nationale, 128 à Laval, 104 dans Lanaudière, 91 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 89 en Mauricie-Centre-du-Québec, 88 dans Chaudière-Appalaches et 86 dans les Laurentides. Bref, toutes les régions sont touchées.

Les hospitalisations ont crû de neuf, à 1011. Sept lits de plus sont occupés aux soins intensifs par des malades de la COVID-19, pour un total de 141. Soulignons que 896 doses de vaccin ont été administrées jeudi, pour un cumulatif de 3305.

En Alberta, le nombre de nouveaux cas a crû de 1413, et la province a ajouté 25 décès supplémentaires. Au Manitoba, il y a eu 350 nouveaux cas et 10 décès de plus, et en Saskatchewan, 245 infections et 2 morts.

La Colombie-Britannique a annoncé une hausse de 624 nouvelles infections et de 11 décès.

La Nouvelle-Écosse a pour sa part ajouté 7 nouveaux cas à son bilan. Terre-Neuve-et-Labrador en a ajouté 5.

Les Territoires du Nord-Ouest ont annoncé un nouveau cas.

En fin de soirée, le Canada comptait 495 346 cas et 14 040 décès.

La situation au Canada:

Québec: 172 801cas (7671 décès)

Ontario: 151 257 (4098 décès)

Alberta: 87 581 cas (815 décès)

Colombie-Britannique: 45 400 cas (724 décès)

Manitoba: 22 397 cas (547 décès)

Saskatchewan: 13 077 cas (107 décès)

Nouvelle-Écosse: 1443 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 573 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 372 cas (4 décès)+87581

Nunavut: 259 cas

Île-du-Prince-Édouard: 90 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 495 346 cas (14 040 décès)