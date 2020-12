L'entreprise maritime Neas se relocalise à Bécancour

Bécancour deviendra le nouveau centre de ravitaillement des communautés inuits du Grand Nord canadien, alors que le service maritime Neas doit y installer sa base d'opérations.

L'entreprise opérait avec cinq navires depuis Valleyfield, mais a décidé de se relocaliser pour prendre de l'expansion. Neas n'a toutefois pas voulu ni confirmer ni même commenter la nouvelle. Jusqu'à 50 personnes y trouvaient de l'emploi en haute saison à Valleyfield.

Selon ce que TVA-Trois-Rivières a pu apprendre, Neas fera l'acquisition de l'immense bâtiment qu'avait autrefois occupé Silicium Bécancour. C'est là que la marchandise à destination des villages du nord sera reçue, classée, emballée et placée dans des conteneurs pour être expédiée depuis le port de Bécancour.

Ces opérations généreront un important trafic. «Si vous me demandez "est-ce qu'il y a de l'espace pour recevoir d'autres bateaux?", la réponse est oui. Pour l'entreposage, c'est oui aussi. On a fait des zones d'entreposage dernièrement», a indiqué Maurice Richard, président directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Les communautés du nord reçoivent tous les biens de première nécessité via ce service maritime, incluant des électroménagers, de l'ameublement, des matériaux de construction, des outils et des automobiles.

Le député de Nicolet-Bécancour fait valoir qu'il s'agira d'un intéressant débouché pour les commerçants et fournisseurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui sont à proximité du port de Bécancour. «C'est bon pour les activités du port, mais aussi pour toutes les activités que ce soit les magasins de meubles, les concessionnaires automobiles ou d'autres qui font du commerce. Ça peut être quelque chose», a observé Donald Martel.