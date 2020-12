Les bibliothèques de Laval vont abolir les frais de retard

Les bibliothèques de la ville de Laval vont abolir les frais de retard à compter du 1er février 2021.

Cette mesure participe au mouvement mondial « Fine Free Library », qui permet d’éliminer les barrières qui entravent l’accès à la culture et à l’apprentissage.

« On veut que tous les citoyens, particulièrement les familles, aient un accès à la culture ainsi qu’à la connaissance, sans restriction, et l’abolition des frais est un excellent moyen d’y arriver», a notamment mentionné dans un communiqué Aram Elagoz, conseiller municipal de Renaud et responsable des Bibliothèques de Laval.

Les bibliothèques de Laval rejoignent alors les 20 % des bibliothèques de la province qui ont aboli les frais de retard, a indiqué l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

« Plusieurs villes ont tenté l’expérience et l’un des impacts majeurs de cette nouvelle mesure a été la hausse de la fréquentation des bibliothèques », a souligné Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde Bois-de-Boulogne et membre du comité exécutif.

Cette décision s’ajoute à plusieurs améliorations mises en place pour la modernisation du réseau, dont le renouvellement de la plateforme web et la bonification de l’offre, a précisé M. Elagoz.

Si les frais de retard sont supprimés, ceux imposés pour les livres perdus ou endommagés resteront après l’entrée en vigueur du règlement.