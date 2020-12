Les hôpitaux ne devraient pas déborder à Noël

Malgré une hausse marquée de 60 % des cas de COVID-19 ces dernières semaines, il ne devrait pas manquer de lits pour accueillir les personnes qui seront hospitalisées pendant la période critique du temps des Fêtes.

C’est ce que prévoit l’Institut d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) dans ses plus récentes projections hebdomadaires sur l’évolution de la pandémie au Québec.

La situation reste tendue au Québec alors que le nombre de cas de COVID-19 et les hospitalisations ont respectivement bondi de 60 % et de 50 % depuis trois semaines et que l’augmentation se poursuit.

Parmi les nouveaux cas confirmés au cours de la semaine du 7 au 13 décembre, 623 présentent un risque élevé d’hospitalisation, une augmentation de 16 % par rapport à la semaine précédente (536).

Les hôpitaux de la province devraient tout de même avoir les moyens d’accueillir tous ces patients potentiels.

Après avoir été relativement épargné en comparaison d’autres régions cet automne, le nombre de nouvelles infections déclarées dans le Grand Montréal semble maintenant s’accélérer. L’INESSS n’y prévoit toutefois pas de dépassement des capacités hospitalières dans le prochain mois.

Pour les régions en dehors du Grand Montréal, le nombre de nouvelles hospitalisations prévues reste élevé, mais tend à diminuer légèrement. Comme les deux tiers des lits réservés pour des patients COVID sont toutefois occupés, la situation reste critique et il n’est pas exclu d’en manquer en cas d’éclosions importantes.

L’INESSS a développé un modèle permettant de prédire le nombre d’individus qui seront hospitalisés dans les prochaines semaines, en analysant le profil des personnes qui ont contracté la COVID-19 dans les derniers jours.