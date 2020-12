Stress, inégalités: neuf mois de chamboulement scolaire aux effets incertains

Fatigue, stress et inégalités exacerbées: après neuf mois de pandémie, une majorité d'enfants américains n'ont pas repris l'école normalement, chamboulant la vie des familles et des enseignants et alimentant les inquiétudes sur l'impact à long terme de cette perturbation inédite.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Un proche conseiller de Biden testé positif à la COVID

• À lire aussi: Le Québec rapporte 1773 nouveaux cas

Victoria Mendez, femme de ménage new-yorkaise d'origine mexicaine, espérait voir l'école de son fils de 14 ans rouvrir enfin après Noël, mais avec l'aggravation de la pandémie dans le pays, elle n'y croit plus.

«C'est très stressant... il n'étudie plus», dit cette quinquagénaire qui élève seule ses deux enfants. Quand elle part travailler - seulement trois jours par semaine, la pandémie lui a fait perdre son travail à plein temps - elle s'inquiète de savoir s'il «est en ligne ou pas avec l'école».

Le fils de Noelle Cullimore, qui bénéficiait avant l'arrivée du coronavirus de services de soutien scolaire et psychologique, a perdu pied scolairement dans les premiers mois. Depuis peu, cet enfant hyperactif retourne à l'école deux jours par semaine - un progrès, selon elle, même si elle redoute à terme «un trou énorme dans son éducation».

Même les familles sans difficulté particulière s'inquiètent des effets sur leurs enfants de cette fermeture prolongée.

Amy, New-Yorkaise aisée, a hâte de voir l'école rouvrir prochainement: même si sa fille de neuf ans s'est facilement adaptée au port du masque et aux fêtes d'anniversaire sur Zoom, elle estime que les enfants «ont beaucoup souffert cette année», et perdu «toute leur routine de vie».

Les enseignants semblent plus tendus encore que les parents. Telle Maggie Mock, institutrice de Phoenix, en Arizona, qui depuis mars n'enseigne plus qu'en virtuel de peur d'infecter sa famille.

Malgré ses 11 ans d'expérience et un vrai dévouement pour son métier, cette mère de famille de 35 ans a «envisagé maintes fois de démissionner».

Elle se dit «épuisée» par les revirements des autorités sur les conditions d'ouverture des écoles - qui l'ont obligée à changer d'élèves en cours d'année et à prendre temporairement une classe à double niveau - et par la manipulation d'outils numériques en constante évolution.

Les derniers mois «ont été très durs», dit-elle. «Je ne dormais plus».

Désormais un peu plus sereine, elle s'inquiète surtout pour ses élèves.

Sur le papier, ils sont 24, mais elle en voit rarement plus de 18 derrière leur écran, à suivre la leçon quotidienne de mathématiques.

«Où sont-ils?» s'interroge-t-elle, après avoir essayé en vain de contacter les parents.

Autre drame pour cette institutrice consciencieuse: elle n'arrive plus à repêcher les élèves en difficulté.

Auparavant, «je n'avais jamais eu d'élève qui refuse de faire ce que je demande: devant vous, ils n'ont pas cette option. Mais en virtuel, c'est possible».

Les élèves qui décrochent le plus: ceux dont les parents ne suivent pas de près la scolarité en ligne de leurs enfants, dit-elle.

Mais l'investissement parental n'est souvent qu'un symptôme d'inégalités socio-économiques exacerbées par la pandémie, incluant l'accès à internet ou aux soins de santé, soulignent les experts.

Enseignement virtuel : retard pour certains

Une étude du cabinet McKinsey publiée la semaine dernière estimait qu'au début de l'automne, après quelques mois d'enseignement tout virtuel, les élèves noirs et hispaniques accusaient déjà un retard moyen de trois à cinq mois en mathématiques, contre un à trois mois seulement pour les blancs.

Tout cela alimente le débat sur la nécessité de rouvrir les établissements, influencé aussi par l'exemple européen: même avec la résurgence de la pandémie depuis l'automne, la plupart des pays européens ont maintenu les écoles ouvertes.

Depuis septembre, une analyse des décisions des 13.000 districts scolaires américains - souvent libres d'ouvrir ou fermer leurs écoles - montre une évolution vers plus de présentiels, malgré une épidémie hors de contrôle: alors que 62% des élèves américains suivaient des cours entièrement en ligne début septembre, ils n'étaient plus que 48,3% cette semaine, selon le site burbio.com.

Pionnière de cette évolution dans les grandes villes, New York a rouvert les portes de ses écoles élémentaires la semaine dernière en pleine résurgence du virus, promettant d'accueillir bientôt à nouveau les élèves à plein temps.

Mais dans un pays décentralisé comme les États-Unis, avec des districts scolaires aux ressources très inégales, il n'y a pas de «solution unique», estime Megan Collins, coresponsable d'un programme de santé scolaire à l'université Johns Hopkins.

En attendant une réouverture complète des écoles, pour Nicholas Wagner, psychologue pour enfants à Boston University, il faut faire «comme pour la distribution des (premiers) vaccins»: servir en priorité «ceux qui sont le plus à risque - les plus jeunes et ceux qui ont le plus de barrières à l'apprentissage».