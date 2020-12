Un investissement additionnel de 20 millions $ pour soutenir les PME montréalaises

La Ville de Montréal a annoncé vendredi que les PME montréalaises bénéficieront d’un financement gouvernemental supplémentaire de 20 millions $ afin d’aider les entrepreneurs durant la pandémie.

Cette somme s’ajoute aux 60 millions $ investis à Montréal dans le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises du gouvernement provincial.

Près de 2700 entreprises montréalaises ont pu bénéficier d’un soutien de 115 millions $ provenant des fonds d’urgence provincial et fédéral.

«Tous les secteurs d’activités de la métropole ont été touchés et nous avons tout mis en œuvre pour soutenir les entreprises montréalaises et nous continuerons à le faire. Cette dernière année nous a permis de constater que la population montréalaise est résiliente. Nos entrepreneurs ont dû se réinventer, je leur lève mon chapeau», a notamment déclaré par communiqué Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de PME MTL.

Selon le réseau de soutien PME MTL, le financement octroyé aux entreprises montréalaises a été multiplié par cinq par rapport à l’année dernière.

Le premier versement de 10 millions $ sera distribué dès vendredi aux PME de la ville.