Un tribunal annule le confinement du «Saint-Tropez brésilien»

Un tribunal brésilien a annulé vendredi une décision de justice imposant le confinement à Buzios, cité balnéaire très prisée près de Rio de Janeiro, après des manifestations de professionnels du tourisme.

Un juge avait donné jeudi 72 heures pour que tous les touristes quittent cette ville surnommée «le Saint-Tropez brésilien» en raison d'une forte augmentation des cas de COVID-19.

Cette décision avait provoqué des manifestations de plusieurs dizaines de personnes qui dépendent du tourisme dans la cité balnéaire aux plages paradisiaques.

Buzios est devenu une destination à la mode après avoir été visité par l'actrice Brigitte Bardot dans les années 60, quand ce n'était qu'un simple village de pêcheurs.

Vendredi, le président du Tribunal de Justice de Rio de Janeiro (TJRJ) a annulé l'ordre de confinement, permettant la reprise des activités touristiques.

«La décision en question affecte le plan de reprise de l'économie locale, causant des préjudices considérables à toute l'économie», a affirmé le magistrat Claudio de Mello Tavares.

Il a également argué que la décision d'imposer ou non des restrictions liées à la pandémie était du ressort de l'exécutif local, donc la mairie, et non du judiciaire.

Les données du ministère de la Santé montrent que le nombre de cas de COVID-19 à Buzios est en forte augmentation depuis une semaine.

Des dizaines de personnes vivant du tourisme avaient manifesté jeudi devant le tribunal, brandissant des banderoles «non au confinement» ou «Buzios ne ferme pas».

Le Brésil, qui subit depuis le mois dernier une deuxième vague de contaminations, est repassé jeudi au-dessus des 1000 morts quotidiennes du coronavirus pour la première fois depuis le 30 septembre.

Ce pays de 212 millions d'habitants compte au total 184 827 décès dus à la COVID-19, avec 7 110 434 cas confirmés.