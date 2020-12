Violence, drogue et représailles en Beauce: 66 mois pour un homme de main

Un homme de main d’un ex-caïd de la drogue de la Beauce avec un lourd passé judiciaire vient d’être condamné à 66 mois d’emprisonnement, notamment pour avoir sauvagement battu deux victimes et incendié les véhicules d'une troisième victime.

L’individu, Timmy Therrien, 37 ans, de Saint-Honoré-de-Shenley, était un soldat de Tim Smith, le trafiquant qui détenait le monopole du commerce de cocaïne à Saint-Georges avant son arrestation, en 2018. Compte tenu de la détention provisoire, il ne reste que 24 mois à Therrien à passer derrière les barreaux, a-t-on appris, jeudi, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, au moment du prononcé de la sentence. Pour sa part, Smith purge actuellement une peine de 9 ans de prison.

Les faits reprochés à Therrien se rapportent aux événements qui ont mené à la condamnation de Tim Smith, le tout dans un contexte de reddition de comptes et de commerce de drogue, dont Simon Boucher, Hubert Poulin et Christopher Bonneau ont fait les frais.

Selon la preuve présentée en cour, le 9 juillet 2018 vers 11 h 30 Timmy Therrien se présente au domicile de Simon Boucher, un jeune boxeur de Saint-Georges, en compagnie de Tim Smith et de plusieurs autres individus. Ils cognent à la porte et Boucher leur ouvre. Aussitôt, Therrien lui assène un coup de poing au visage. Boucher est rué de coups par ses visiteurs.

«Lorsque ceux-ci quittent l’appartement, Simon Boucher a la bouche et le nez en sang, les arcades sourcilières fendues et les pouces cassés. Il se rend alors chez son ami et entraîneur de boxe, Hubert Poulin, afin de recevoir de l’aide», a raconté Me Audrey Roy-Cloutier, procureure de la Couronne.

Deux jours plus tard, Smith et Therrien retournent chez Boucher. Ils le menacent et lui dérobent son cellulaire et ses cartes de crédit.

Les deux malfaiteurs se rendent de nouveau chez Boucher le mois suivant. Smith le frappe alors avec la crosse d’un révolver de calibre 9mm, a-t-il été mentionné devant la cour. Les deux hommes l’avertissent aussi que sa dette augmente, puisque Boucher aurait vendu de la drogue «pas légale», empiétant sur les plates-bandes de Smith.

Une fois de plus, Boucher se réfugie chez Hubert Poulin, qui a lui aussi été menacé.

En vérité, Smith voulait que Simon Boucher travaille pour lui. Celui-ci ayant refusé, il tentait de l’obliger par la menace et les représailles.

Simon Boucher et Hubert Poulin porteront plainte aux policiers, et le 14 août, Smith sera arrêté et son domicile perquisitionné. Un peu plus de 130 000 $ en argent, deux kilos de cocaïne, environ un kilo de haschisch, une vingtaine de livres de cannabis et des lingots d’or ont été saisis au cours de l’opération.

Mais aussi une liste des crimes à commettre. Sur cette liste, apparaissait l’incendie de la camionnette d’Hubert Poulin.

Ainsi, dans la nuit du 17 au 18 août 2018, Timmy Therrien se rend chez Poulin et incendie les trois véhicules stationnés dans son entrée ainsi que son garage.

La dernière victime, Christopher Bonneau, un ami de Simon Boucher, avait été tabassée par Therrien plus tôt dans l’été 2018, afin qu’il livre à Smith l’adresse de résidence de Boucher.

Therrien a des antécédents judiciaires qui remontent à la fin des années 1990 alors qu’il était mineur. Il est revenu devant les tribunaux à plusieurs reprises depuis, notamment en 2012, année où il a été condamné à six ans et demi d’emprisonnement pour avoir blessé, mutilé et défiguré un homme à la sortie d’un bar deux ans plus tôt à Scott-Jonction, en Beauce.

«Il pratique la boxe et il a à son actif 28 combats amateurs. Sa force de frappe est donc très importante et avec un poids de 220 livres, il en fait 100 de plus que la victime», avait mentionné le juge en rendant la peine dans ce dossier.