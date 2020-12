59 religieuses infectées par la COVID-19 dans une résidence

Une résidence pour aînés de Montréal, où vivent des sœurs de la congrégation de Notre-Dame, est aux prises avec une éclosion majeure alors que près de la moitié des résidentes ont contracté la COVID-19.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: COVID-19: éclosion à l’Institut de Cardiologie de Montréal

Pas moins de 59 usagers ainsi que 28 employés sont infectés à la Résidence Bonsecours, selon les chiffres fournis par son directeur général, Yves Bergeron.

Au total, 126 religieuses demeurent dans cet établissement privé, situé dans le secteur de Westmount.

On déplore également 5 décès depuis le début de l’éclosion, en date du 6 décembre, a fait savoir M. Bergeron.

Le directeur général assure que, grâce à l’aide du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ainsi que des employés qui peuvent toujours travailler, les résidentes reçoivent les services nécessaires malgré l’importante éclosion.

« Tout le monde a mis la main à la pâte. Les employés ont offert de travailler des heures [supplémentaires] sachant qu’ils n’auront pas vraiment de temps des Fêtes. Ils ont été très généreux. Nous avons un bon support », dit-il.

L’établissement pourra également compter sur l’appui d’une dizaine de personnes de la Croix-Rouge dès mardi.

« Ils viendront nous aider à renforcer les mesures sanitaires, servir des repas et offrir des soins directs aux résidentes », a rapporté M. Bergeron.

Situation au Québec

Du côté de la Ville de Québec, une éclosion majeure a actuellement lieu à la Résidence Louis XIV, dans le secteur de Charlesbourg avec plus de 67 % des résidents touchés.

Au total, 42 usagers ainsi que 17 employés sont présentement infectés, selon le site internet de la direction de la Santé publique de la Capitale-Nationale .

Ailleurs dans la province, 30 résidences privées pour aînés ainsi que 11 CHSLD se retrouvent dans une « situation critique », selon les listes fournies par le gouvernement provincial, en date du 18 décembre.

Or, la Résidence Bonsecours ne semblait figurer sur aucune de ces deux listes, qui ont connu quelques ratés depuis le début de leur publication.

◆ Les personnes âgées de 80 ans et plus constituent près de 73 % des décès, selon les plus récentes données de l’INSPQ. Pourtant, elles représentent moins de 12 % des cas depuis le début de la pandémie au Québec.