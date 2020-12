«Alcootest»: trinquer à la vie!

Mads Mikkelsen est éblouissant dans «Alcootest», long métrage jubilatoire de Thomas Vinterberg.

Ils sont quatre. Quatre amis et profs à se lancer dans une étude presque sérieuse. Ils prennent pour point de départ les écrits de Finn Skårderud, éminent philosophe et psychiatre norvégien qui affirme que les gens naissent avec un déficit d’alcool dans le sang, déficit qu’il faut combler en buvant un ou deux verres de vin. Déficit qu’il faut combler en maintenant constamment un niveau léger d’ébriété.

Les quatre amis sont Nikolaj (Magnus Millang), qui fête ses 40 ans et qui enseigne la psychologie, Martin (Mads Mikkelsen) le prof d’histoire, Tommy (Thomas Bo Larsen) celui d’éducation physique et Peter (Lars Ranthe) qui dispense son savoir musical.

Le scénario écrit par le réalisateur de concert avec Tobias Lindholm, son collaborateur, débute de manière facétieuse. Un petit verre (ou deux) et Martin se transforme en orateur hors pair, capable d’intéresser ses étudiants blasés aux mystères insondables de Winston Churchill et de la Seconde Guerre mondiale. Tommy, lui, fait montre de compassion en apprenant aux jeunes à jouer au soccer. Les «performances» professorales des deux autres membres de ce quatuor débridé sont tout aussi améliorées. Mais la modération ne figure pas au programme. Et bientôt, les joyeux compères sombrent dans l’alcool, arrivent à l’école complètement saouls et conseillent même à leurs élèves de boire pour faire tomber leur niveau de stress.

Au fond, l’alcool n’est qu’une excuse, comme on ne tarde pas à le découvrir. Une excuse pour se «lâcher lousse», pour fuir ses problèmes, pour vivre un peu. Martin (la prestation de Mads Mikkelsen mérite une ovation) est l’illustration même du cul-de-sac existentiel de la bande de copains.

«Alcootest» n’est pas un long métrage sur les dangers de l’alcool, ni sur les joies de la modération. Pas de morale dans ce film choisi par le Danemark pour le représenter dans la course aux Oscars, mais un examen sincère de la crise de la quarantaine chez des hommes qui ont perdu leurs repères et leur passion.

Sans trop en dire, la scène finale – superbe et sur «What A Life» de Scarlett Pleasure – dans laquelle Mads Mikkelsen nous rappelle qu’il a été danseur avant d’être acteur, est la conclusion parfaite de cet «Alcootest» humain, mélancolique, joyeux et énergisant. On prendrait bien une autre tournée!

Note: 4 sur 5

«Alcootest» est disponible à l’achat et à la location via les applications Apple TV, Telus et Cineplex ainsi que via Illico et les autres plateformes numériques.