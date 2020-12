Ashley Graham ne veut plus être «mannequin de taille forte»

Ashley Graham voudrait qu'on arrête de lui assigner l'étiquette de mannequin «grande taille» dans l'espoir que les femmes de toutes formes soient acceptées.

La femme de 33 ans, qui est devenue une des mannequins considérées «rondes» les plus connues défend depuis toujours la positivité corporelle et a partagé son énervement face à la réticence de l'industrie de la mode à accepter les femmes de toutes tailles.

Lors d'une interview pour Vogue Italia avec ses collègues mannequins Alva Claire, Paloma Elsesser et Jill Kortleve, elle a déclaré que la silhouette de chaque femme était différente et qu'il était injuste de ranger les mannequins qui ne correspondent pas à un échantillon donné dans une certaine catégorie.

«Pour l'industrie de la mode, nous sommes toutes des grandes tailles, mais la vérité c'est que nous sommes très différentes les unes des autres, à la fois physiquement et en terme de personnalité, a-t-elle expliqué. C'est pourquoi il est important que (...) nous ayons la possibilité de nous tenir côte à côte sur le podium, afin de pouvoir montrer notre caractère unique. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons un jour espérer arracher cette étiquette encombrante, et redevenir des femmes, des individus. Et pas seulement une taille.»

Ashley Graham a également évoqué son apparition historique lors du défilé printemps/été Fendi lors de la Fashion Week de Milan en septembre et a déclaré qu'elle souhaitait que cela soit un catalyseur de changement.

«Nous espérons au moins que notre travail servira à leur épargner la solitude, les humiliations que nous avons subies, a-t-elle partagé. Nous ne pouvons pas nous permettre, même pour elles, que la vague médiatique positive provoquée par notre présence aux défilés Fendi et Versace ne mène à rien, comme cela s'est déjà produit par le passé.»