Les développements sur la COVID-19 du 19 décembre 2020

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN 23H17

PLANÉTAIRE

Cas: 76 238 296

Morts: 1 684 816

Rétablis: 42 990 390

ÉTATS-UNIS

Cas: 17 649 057

Morts: 316 144

Rétablis: 10 105 777

CANADA

Québec: 174 839 cas (7715 décès)

Ontario: 153 614 cas (4125 décès)

Alberta: 88 933 cas (841 décès)

Colombie-Britannique: 45 400 cas (724 décès)

Manitoba: 22 630 cas (556 décès)

Saskatchewan: 13 329 cas (115 décès)

Nouvelle-Écosse: 1445 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 578 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 380 cas (4 décès)

Nunavut: 259 cas

Île-du-Prince-Édouard: 91 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 501 594 cas (14 154 décès)

NOUVELLES

21h27 | Conférence de presse spéciale de François Legault dimanche

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’adressera aux enfants de la province, dimanche, lors d’une conférence de presse virtuelle.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

20h14 | 59 religieuses infectées par la COVID-19 dans une résidence

Une résidence pour aînés de Montréal, où vivent des sœurs de la congrégation de Notre-Dame, est aux prises avec une éclosion majeure alors que près de la moitié des résidentes ont contracté la COVID-19.

Photo Joël Lemay

19h41 | Éclosion à l’Institut de Cardiologie de Montréal

L’Institut de Cardiologie de Montréal est aux prises avec une éclosion de COVID-19, alors que trois patients ont été transférés dans un autre centre et que neuf employés sont en isolement.

19h32 | Les Pays-Bas suspendent les vols en provenance du Royaume-Uni

Le gouvernement néerlandais a suspendu dimanche jusqu'au 1er janvier tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni après la découverte aux Pays-Bas d'un cas de contamination par une nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

WENN.com

19h21 | Le père Noël vacciné contre la COVID-19 par le Dr Fauci

Le père Noël est bon pour le service et pourra livrer en toute sécurité des cadeaux aux enfants sages après qu'Anthony Fauci, le «Monsieur COVID-19» de la Maison-Blanche est allé jusqu'au pôle Nord pour le vacciner contre le coronavirus.

toxicoz - stock.adobe.com

18h46 | Du réconfort pour les aînés en temps de pandémie

La COVID-19 pèse lourd sur nos aînés, qui souvent isolés, ils sont forcés de se confiner, et par le fait même, de se séparer de leur famille.

Pour leur redonner un sourire, à l'approche des Fêtes, une trentaine de bénévoles ont préparé de nombreux cadeaux de Noel pour des personnes âgées de Longueuil.

18h18 | Centres commerciaux: de longues files d'attente dans le froid

Alors que les commerces non essentiels fermeront temporairement dès le 25 décembre, les consommateurs ont pris les centres commerciaux d’assaut, samedi.

17h37 | Priorité de vaccination : la proposition controversée d’un professeur fait réagir

Un professeur d’éthique de l’Université de Pennsylvanie fait face à de nombreuses critiques après avoir suggéré que les travailleurs essentiels devraient être vaccinés en premier contre la COVID-19 aux États-Unis, et ce même avant les personnes âgées vulnérables.

17h10 | La distribution du vaccin Moderna est commencée aux États-Unis

Les premières doses du vaccin du laboratoire Moderna ont commencé à être acheminées samedi vers divers points des États-Unis, a indiqué le responsable de l'opération pour le gouvernement américain.

AFP

16h52 | Appel sur Facebook: une montagne de cartes de Noël pour des aînés

À la suite de la publication virale invitant les gens à envoyer des vœux de Noël à ses résidents, la résidence Symmes, à Gatineau, a été littéralement submergée par une montagne de plus de 40 000 cartes, certaines provenant de l’autre bout de la planète.

15h49 | Quatre mois de prison pour avoir enfreint les règles sanitaires

Une étudiante en médecine a été condamnée à quatre mois d’emprisonnement après avoir enfreint les règles sanitaires liées à la COVID-19.

15h22 | Londres et l'Italie se reconfinent pour éviter un rebond de l'épidémie

Londres et sud-est de l'Angleterre reconfinés pour juguler une nouvelle souche du coronavirus, tout comme l'Italie qui espère ainsi éviter un nouveau rebond des contaminations : à l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs pays d'Europe durcissent les mesures prises afin de contenir la troisième vague de la pandémie qui menace.

Photo AFP

15h04 | Toujours beaucoup de nouveaux cas de contamination en France

Le nombre des nouveaux cas de Covid-19 reste largement au-dessus des 15 000 par jour en France, selon les chiffres officiels publiés samedi.

14h49 | Le Canada dépasse les 500 000 cas

Le Canada a franchi samedi la barre psychologique des 500 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

13h59 | L’Alberta transfère des patients COVID dans un hôpital pour enfants

Devenue l’épicentre de la deuxième vague au Canada, l’Alberta est contrainte de transférer des patients atteints de la COVID-19 dans un hôpital pédiatrique, ce qui aura des conséquences malheureuses pour les familles d’enfants malades.

13h28 | Les voyageurs pourraient devenir des nids d’éclosion

Un nombre impressionnant de Québécois ont décidé de partir en voyage pour les vacances des Fêtes malgré la pandémie, une situation qui inquiète dans le milieu médical.

13h13 | COVID-19: lourd bilan à Québec

La Santé publique de la Capitale-Nationale rapporte un bond important de 14 nouveaux décès dans la région, soit environ le tiers de tous les décès enregistrés en 24 heures au niveau provincial.

12h44 | Familles démunies: l’Impact fabrique des milliers de masques avec d'anciens gilets de l’équipe

L’Impact de Montréal a conçu des milliers de masques avec d'anciens gilets à l’effigie de l’équipe. À l’approche des Fêtes, ces couvre-visages ont été envoyés à l’organisme de charité Jeunesse au Soleil, qui les distribuera à des familles dans le besoin.

12h15 | Confinement local en Thaïlande autour d'un marché de crustacés

La Thaïlande a imposé samedi un confinement autour du plus grand marché de produits de la mer du pays, près de Bangkok, où a été détectée une reprise locale de l'épidémie de Covid-19.

11h50 | Le Canada en voie de dépasser les 500 000 cas

Le Canada va franchir samedi la barre psychologique des 500 000 cas de COVID-19. En fin de matinée, on recensait déjà 499 741 cas après que l’Ontario et le Québec eurent dévoilé leurs plus récentes données liées à la pandémie.

11h21 | Nouveau sommet de cas au Québec

Le Québec rapporte 2038 cas supplémentaires et 44 décès, portant le total à 174 839 personnes infectées et 7715 morts depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement du Québec a réalisé un nombre record de 42 136 prélèvements pour la journée du 17 décembre.

Hier, la province recensait 1773 infections et 36 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2020

- 174 839 personnes infectées (+2038)

- 7715 décès (+44)

- 1005 personnes hospitalisées (-6)

- 142 personnes aux soins intensifs (+1)

- 149 245 personnes sont désormais rétablies.

- Les prélèvements réalisés le 17 décembre s’élèvent à 42 136, pour un total de 4 522 761

- 15 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 4 020

10h27 | Record de prélèvements au Québec

Le gouvernement du Québec a réalisé un nombre record de 43 136 prélèvements pour la journée du 17 décembre.

10h25 | 2357 cas de plus en Ontario

Pour une cinquième journée consécutive, l'Ontario a ajouté plus de 2000 nouvelles infections à la COVID-19 à son bilan quotidien. La province la plus populeuse du pays recense 2357 cas pour quelque 67 200 tests effectués. Vingt-sept décès alourdissent aussi le bilan ontarien, qui s'élève désormais à 4125.

Les régions de Toronto (+655), Peel (+448), York (+174) et Windsor-Sussex (+170) sont les plus touchées. L'Ontario compte 153 614 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

9h59 | Royaume-Uni: une nouvelle souche de coronavirus se propage plus rapidement

Une nouvelle variante du nouveau coronavirus détectée au Royaume-Uni peut se propager plus rapidement, ont indiqué samedi les autorités sanitaires britanniques, soulignant qu'elles essayaient encore de déterminer si celle-ci était aussi plus mortelle.

AFP

9h38 | Attention aux faux vaccins miraculeux contre la COVID

Le Centre antifraude met les Canadiens en garde contre des escrocs qui tentent de vendre de faux vaccins contre la COVID-19 par téléphone, pour la modique somme de 2500 $, en se faisant passer pour des représentants de compagnies pharmaceutiques.

Photo Reuters

9h32 | Impossible de chiffrer les coûts liés aux rapatriements de Canadiens

Près de neuf mois après le début de la pandémie, Ottawa est toujours incapable de chiffrer la facture liée aux rapatriements de Canadiens, qui ont dû rentrer d’urgence au pays.

AFP

8h31 | Les policiers ne font pas de barrages COVID

Les barrages routiers pour contrer l’alcool et la drogue au volant, mis en place sporadiquement jusqu’au 4 janvier, ne sont pas des «barrages COVID» et ne visent pas à empêcher le covoiturage, assurent les corps policiers.

Photo Didier Debusschère

8h08 | La Suisse autorise le vaccin Pfizer

La Suisse est devenue samedi le premier pays d'Europe continentale à autoriser un vaccin contre la COVID-19, le Pfizer/BioNTech.

7h50 | État de santé «stable» et examens «rassurants» pour Macron

Le président français Emmanuel Macron, déclaré positif à la COVID-19 jeudi, présente samedi «un état de santé stable» par rapport à la veille et les résultats de ses examens cliniques et paracliniques «se sont révélés rassurants», a indiqué la présidence dans un communiqué.

AFP

7h42 | Noël et Nouvel an «rouges» pour les Italiens, néanmoins autorisés à recevoir à la maison

Toute l'Italie sera classée «rouge» -niveau de confinement le plus strict- pour les fêtes de Noël et de Nouvel an, mais les Italiens auront le droit de sortir de chez eux pour participer à un repas de famille à couverts limités, a tranché un décret publié samedi.

AFP

7h24 | Cas contact de Macron, le premier ministre portugais à l'isolement

Le chef du gouvernement portugais Antonio Costa, cas contact du président français Emmanuel Macron, testé positif à la COVID-19, restera à l'isolement jusqu'au 29 décembre, a indiqué samedi son cabinet à l'AFP.

AFP

7h23 | La COVID-19 a interrompu la croissance de la population canadienne

Le Canada a enregistré la plus faible croissance de sa population depuis près de 75 ans en raison de la pandémie de COVID-19, a indiqué jeudi un rapport de Statistique Canada.

AFP

6h10 | Turquie: un incendie éclaté dans le service COVID-19 d'un hôpital fait neuf morts

Un incendie éclaté dans un hôpital à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, a fait neuf morts samedi, tous des patients hospitalisés du Covid-19, a annoncé le ministre turc de la Santé.

5h08 | Plus de 30 000 employés du réseau de la santé infectés par la COVID-19

D’ici la fin de l’année, ce seront plus de 30 000 employés du réseau de la santé québécois qui auront été infectés par la COVID-19.

Photo Adobe Stock

5h04 | COVID-19: Santé Canada poursuit l’examen du vaccin de Moderna

Si les États-Unis ont donné vendredi le feu vert pour la distribution du vaccin Moderna contre la COVID-19, Santé Canada a fait savoir qu’elle attendait encore toutes les données nécessaires pour son autorisation.

AFP

4h00 | Qui est Angela Merkel, le modèle de François Legault?

Lorsqu’est venu le temps cette semaine de défendre l’imposition de nouvelles mesures sanitaires pour le temps des Fêtes, François Legault a dit s’inspirer directement de l’Allemagne, reconnaissant même au passage être un «admirateur» de la chancelière du plus grand pays d’Europe, Angela Merkel. Mais le parcours du premier ministre du Québec fait-il vraiment honneur à celui de son modèle?