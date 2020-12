Le Canada dépasse les 500 000 cas

Le Canada a franchi samedi la barre psychologique des 500 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le pays comptait en soirée 501 594 infections.

On avait dépassé les 400 000 cas le 4 décembre. Il aura fallu à peine 15 jours pour ajouter 100 000 autres contaminations au bilan canadien, comme quoi la crise sanitaire prend de la vigueur, notamment dans l'Ouest.

L’Ontario dénombre maintenant 153 614 cas après en avoir déclaré 2357, samedi. Vingt-sept décès s’ajoutent aussi, pour un total à ce jour de 4125. L’Ontario, qui a réalisé 67 200 tests vendredi, a surtout détecté la COVID-19 à Toronto (665 cas) ainsi que dans les régions de Peel (428 cas), York (174) et Windsor-Essex (170).

«La façon la plus sûre de passer les vacances cette année est de ne célébrer en personne qu'avec ceux avec qui vous vivez et virtuellement avec tous les autres, a dit la ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, sur Twitter. Si vous vivez seul, envisagez de célébrer exclusivement avec un ménage supplémentaire.»

Record de nouveaux cas au Québec

Au Québec, on a signalé 2038 nouveaux cas, ce qui constitue un nouveau record quotidien. Au total, depuis le début de la pandémie, on a accumulé 173 839 infections et 7714 pertes de vie, dont 44 supplémentaires annoncées samedi.

La Belle Province a réalisé 40 000 prélèvements, vendredi, ce qui constitue également un sommet, selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«Plus de 40 000 tests: un record! Toutefois, les cas continuent [d’augmenter], on a tous un rôle à jouer pour faire [diminuer] les cas: on doit limiter nos contacts», a-t-il partagé sur Twitter.

Les contaminations ont continué d’être particulièrement élevées à Montréal (625 cas), en Montérégie (349 cas) et à Québec (219 cas).

L’Alberta a dénombré 1352 contaminations supplémentaires samedi ainsi que huit morts. La Saskatchewan en a rapporté 252 ainsi que huit décès, devant le Manitoba et ses 233 cas et neuf morts.

Terre-Neuve-et-Labrador (huit cas), le Nouveau-Brunswick (cinq cas), la Nouvelle-Écosse (deux cas) et l’Île-du-Prince-Édouard (un cas) ont aussi mis leurs colonnes de chiffres à jour samedi.

En soirée, en plus des 501 594 cas cumulatifs évoqués plus haut (+6248 cas), on comptabilisait malheureusement 14 154 décès (+114).

La situation au Canada:

Québec: 174 839 cas (7715 décès)

Ontario: 153 614 cas (4125 décès)

Alberta: 88 933 cas (841 décès)

Colombie-Britannique: 45 400 cas (724 décès)

Manitoba: 22 630 cas (556 décès)

Saskatchewan: 13 329 cas (115 décès)

Nouvelle-Écosse: 1445 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 578 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 380 cas (4 décès)

Nunavut: 259 cas

Île-du-Prince-Édouard: 91 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 501 594 cas (14 154 décès)