Salvail: une poursuite au civil serait possible

Au lendemain de l’acquittement de l’animateur déchu Éric Salvail, les réactions de stupéfaction se multiplient, et le cynisme se répand.

Le juge Alexandre Dalmau a acquitté Salvail vendredi des trois chefs d’accusation qui pesaient contre lui, notamment celui d’agression sexuelle, même si son témoignage n’a pas été jugé crédible par le magistrat.

Le juge a même indiqué que l’ex-animateur vedette était susceptible de poser des gestes qui lui étaient reprochés. Pour l’avocat Me François-David Bernier, même si la décision rendue semble aller à l’encontre d’une certaine logique, elle est tout à fait conforme en termes de droit.

«Je comprends le cynisme des gens. Ce sont deux gros dossiers (Salvail et Rozon) médiatisés avec des verdicts d’acquittement. Ce ne sont pas les meilleurs exemples comme dossiers, notamment parce qu’ils remontent à plus de 40 ans pour Rozon et plus de 20 ans pour Salvail. Pendant que ces deux dossiers sont médiatisés, il y a beaucoup de dossiers d’agression sexuelle sur le terrain où l’on a des plaidoyers de culpabilité», assure l’avocat.

«C’est du cynisme de dire que parce que ces deux personnes-là sont acquittées, les victimes n’ont pas de droit. On a un bon système, est-ce qu’il est à améliorer? Oui. On travaille là-dessus, peut-être que des tribunaux spécialisés pourraient rassurer les gens», croit-il.

Le doute raisonnable, la présomption d’innocence font partie du fondement même de notre système de justice.

En faire abstraction serait une grave erreur et pourrait mener à des dérives, croit Me Bernier.

«Si on ne respectait pas ça, il y aurait encore plus de dommages.»

Dans le cas de Salvail, trois étapes devaient être suivies par le juge pour mener au verdict. Le témoignage de Salvail est-il cru par le juge? Dans Salvail, il ne l’était pas. Est-ce que son témoignage soulevait un doute raisonnable? Le juge semblait dire que non, notamment en raison de la contre-preuve sur sa bonne réputation qui lui a fait mal. Il devait ensuite évaluer l’ensemble du dossier, dont le témoignage du plaignant.

«C’est là que ça a accroché pour le juge, car le témoignage de Donald Duguay n’était pas crédible à ses yeux. Beaucoup d’exagérations ont été notées. Il y avait des contractions, et le juge a expliqué qu’il voulait trop et dramatisait les choses. Le juge c’est le spécialiste de l’évaluation de la crédibilité», détaille Me Bernier.

Selon l’avocat, une victime qui ne se rappelle pas tous les détails est tout à fait normal. «Il ne faut pas essayer de donner des détails trop précis si on ne s’en rappelle pas. C’est un peu ce qui est arrivé à Duguay.»

Bien que le procès au criminel soit terminé dans cette affaire, d’autres poursuites au civil pourraient être enclenchées.

«Le fardeau de la preuve est moins élevé, ce n’est pas hors de tout doute raisonnable, c’est la prépondérance des preuves. Au civil, il pourrait avoir poursuite en démontrant l’agression d’une autre manière», conclut-il.