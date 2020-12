Un gala virtuel pour La guignolée des médias

Pour mettre un peu de joie durant ce temps des Fêtes particulièrement différent, un gala d’humour virtuel se tiendra le 22 décembre, à 20 h. Le spectacle gratuit, animé par Jey Fournier, servira à amasser des fonds pour La guignolée des médias. Les spectateurs seront ainsi invités à donner généreusement pour la cause sur la plateforme de sociofinancement. Parmi les invités de cette soirée, on retrouvera Katherine Levac et Charles Pellerin.

«Depuis l’annonce de François Legault le 3 décembre dernier d’annuler Noël pour tous les Québécois, on s’est demandé qu’est-ce qui pourrait faire du bien aux gens tout en amassant de l’argent pour une bonne cause ?» mentionne Jey Fournier dans une vidéo.

Un maximum de 500 personnes pourront se brancher via Zoom mardi prochain. Tous les détails du gala virtuel se trouvent sur la page Facebook de l’événement.