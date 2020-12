Un record pour l’Opération Paniers de Noël

Les dons récoltés par le Pignon Bleu, d’une valeur totale d’environ 100 000$, ont permis de confectionner des paniers de Noël pour un nombre record de familles dans le besoin à Québec.

Au total, ce sont plus de 700 personnes réparties en 175 familles qui ont reçu samedi ou qui recevront dimanche leurs denrées alimentaires. Plus de 300 bénévoles ont mis la main à la pâte dans cette 17e édition toute particulière.

Photo Jérémy Bernier

«La sécurité alimentaire est assez précaire cette année. [...] On a reçu énormément de demandes par rapport aux dernières éditions», a expliqué la directrice générale de l’organisme, Roseline Roussel, faisant référence aux impacts de la pandémie.

«Ce qu’on fait aujourd’hui, c’est donc à la fois très beau, mais un peu triste», a-t-elle ajouté.

Photo Jérémy Bernier

Conséquences

Parmi les bénévoles, le maire Régis Labeaume, le député fédéral de Québec Jean-Yves Duclos et le conseiller municipal de Saint-Roch–Saint-Sauveur Pierre-Luc Lachance ont mis la main à la pâte.

Pandémie oblige, la récolte des denrées s’est faite en mode «service à l’auto» et les «livreurs» ont déposé les paniers de Noël devant la résidence des familles.

«Il y a de nouveaux demandeurs cette année [...], c’est ça, la COVID, il y a des conséquences... Espérons pour eux que c’est la seule année où ils vont le demander», a mentionné M. Labeaume au moment de remplir sa voiture d’aliments en tout genre.

«C’est pour leur donner un peu de lumière dans un contexte qui est un peu sombre. Je suis un gars de famille, on se sent tous un peu seul ces derniers temps. Ce matin, on veut réduire cette solitude», a lancé pour sa part M. Duclos.

«Moments touchants»

Originaire du Cameroun, Judith Bi Su utilise les services du Pignon Bleu depuis qu’elle s’est installée à Québec il y a huit ans. Lorsque les élus sont venus lui porter son «cadeau de Noël», hier, la mère de deux enfants avait de la difficulté à contenir sa joie.

«Ça, ce sont des moments touchants. Avec la COVID, de [recevoir la visite] de ces personnalités pour nous donner des cadeaux de Noël, ça [nous apporte] vraiment de la joie», s’est-elle exclamée, voulant absolument être prise en photo avec les élus.

«Merci, sincèrement. C’est une occasion spéciale pour moi et ma famille», a-t-elle conclu, émotive.