Deux premiers décès au Nunavut

Longtemps demeuré le seul territoire canadien sans le moindre cas de COVID-19, le Nunavut a été rattrapé par le virus cet automne, ce qui s'est soldé par deux premiers décès qui ont été annoncés dimanche.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Les autorités sanitaires du territoire nordique ont expliqué, dimanche, qu'un citoyen d'Arviat transporté dans un hôpital du sud du pays pour traiter des complications liées à la COVID-19 s'est éteint samedi en fin de journée.

Un citoyen de Rankin Inlet qui avait, de son côté, contracté le virus dans une province canadienne est également décédé à l'hôpital samedi.

«C'est une journée très triste. Nous offrons, de la part du gouvernement du Nunavut, toutes nos pensées et condoléances aux familles, aux communautés d'Arviat et de Rankin Inlet et à tous les Nanavutois en ces temps difficiles», ont commenté le premier ministre, le ministre de la Santé et le médecin hygiéniste en chef du territoire dans un communiqué conjoint.

Épargné par la COVID-19 au cours du printemps et de l'été, le Nunavut a vécu une première éclosion majeure avec la découverte d'un premier cas le 11 novembre. À ce jour, 259 habitants du territoire ont contracté le virus, en grande majorité au sein de la petite communauté d'Arviat, qui compte un peu plus de 2500 habitants.

Désormais, seuls les Territoires du Nord-Ouest (24 cas) et l'Île-du-Prince-Édouard (91 cas) n'ont toujours pas déploré de décès depuis le début de la pandémie.