Distribution des cadeaux: le père Noël est un service essentiel, tranche Legault

Le Pôle Nord étant toujours en zone verte, le père Noël pourra comme à son habitude distribuer les cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre, a annoncé dimanche le premier ministre François Legault lors d’une conférence de presse très spéciale aux côtés du mythique personnage à la barbe blanche.

Pour l’occasion, les enfants avaient remplacé les journalistes et ils en ont profité pour bombarder de questions le premier ministre et le père Noël en lien avec la pandémie.

«Est-ce que c’est possible de laisser des biscuits et un verre de lait au père Noël?» a notamment demandé la petite Raphaëlle, 7 ans, lorsqu’elle s’est avancée au micro.

Réponse: bien sûr! Amateur insatiable de sucreries, comme en fait foi son tour de taille, le célèbre résident du Pôle Nord a même laissé entendre qu’il goûterait volontiers aux fameuses natas, ces tartelettes portugaises tant vantées par le Dr Horacio Arruda au printemps dernier.

Le directeur national de la Santé publique n’était pas présent dimanche lors du point de presse, mais le premier ministre Legault a fait savoir que lui aussi a donné sa bénédiction au père Noël pour la livraison de cadeaux dans les chaumières.

Il faut dire que même si le père Noël vit en promiscuité avec ses lutins, le Pôle Nord n’a recensé aucun cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. De plus, M. Noël a déjà reçu le vaccin, considéré comme un patient prioritaire en raison de son âge vénérable.

«Ça a piqué quelques secondes et après, c’était fini. On ne peut pas dire que ça a fait vraiment mal. Au contraire, ça fait du bien. Être vacciné, ça fait du bien à tout le monde», a-t-il confié dimanche quand le jeune Edmond l’a talonné sur le sujet.

Un message aux enfants québécois

Malgré tout, François Legault invite les petits et les grands à garder une distance de deux mètres avec le père Noël si jamais, par le plus grand des hasards, ils le croisent le 24 décembre au soir.

Le premier ministre du Québec a également salué les efforts des enfants depuis le début de la crise du coronavirus. M. Legault s’est tout de même permis de leur demander gentiment de faire un dernier sacrifice en ces temps difficiles, où le télétravail et l’école à la maison font parfois mauvais ménage.

«Vous savez, pour vos parents, ça a aussi été une année difficile. On veut juste vous demander, quand vous êtes dans la maison, d’être tranquilles. Essayez d’être tranquilles, faites un câlin à vos parents, mais essayez de ne pas les énerver, car ils sont fatigués», a imploré Français Legault, qui a ensuite révélé que sa chanson de Noël favorite était «23 décembre».

«On se r’verra le 11 janvier»

«23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté. Salut ti-cul, on se r'verra le 7 janvier», chante Beau Dommage dans cet indémodable classique québécois du temps des Fêtes.

Or, le premier ministre propose de changer les paroles cette année, comme l’école reprendra le 11 janvier, et non le 7, afin d’éviter la propagation du virus.

Le père Noël a lui aussi poussé la chansonnette lors de la conférence de presse. Sa voix ressemblait même à s’y méprendre à celle du comédien Pierre Curzi.

«On m’a dit que vos films préférés, c’étaient "Le déclin de l’empire américain" et le "Les Plouffe", est-ce que c’est vrai ça?» a d’ailleurs plaisanté François Legault.

Le père Noël n’est pas le premier personnage à être déclaré service essentiel par le gouvernement Legault, la Fée des dents et le Lapin de Pâques bénéficiant également de ce titre.