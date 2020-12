Enfants handicapés: il court 1000 km pour aider un organisme à passer à travers la crise

Père de deux filles lourdement handicapées, un homme de la région de Montréal est en voie de courir 1000 kilomètres en 74 jours, un défi qui lui a permis de récolter plus de 20 000 $ pour un organisme qui lui est cher.

Le Centre Philou a notamment mis sur pied un programme de développement pour les jeunes adultes handicapés, une initiative plus qu’appréciée pour François Morin, dont l’une des filles a plus de 21 ans et n’est donc plus prise en charge par le système scolaire.

«Pour nous, c’est très précieux, le Centre Philou», a-t-il illustré en entrevue à TVA Nouvelles, dimanche.

Or, à l’instar de bien des organismes à but non lucratif, le Centre Philou ne peut tenir ses activités de financement à cause de la pandémie.

M. Morin, qui est un amateur de sports d’endurance, a donc décidé d’organiser sa propre collecte de fonds en se lançant le défi de courir 1000 kilomètres en une soixantaine de jours.

Finalement, il aura mis 74 jours avant d’atteindre son objectif.

«J’avais prévu de le faire en 67 jours, mais j’ai décidé de le faire en 74 jours afin d’avoir des journées de congé pour récupérer», a expliqué celui qui dépassera la marque des 1000 kilomètres officiellement lundi.

Dans les dernières semaines, François Morin est parvenu à recueillir 23 000 $ pour le Centre Philou.

Cet argent permettra de financer Safran, le programme d’éducation pour les adultes polyhandicapés de plus de 21 ans, mais aussi le camp d’été et le centre de répit de l’organisme.

Organismes à bout de souffle

Bien sûr, le père de Camille et Sophie aimerait que d’autres contribuent pour donner un coup de pouce au Centre Philou.

Mais peu importe la cause, il appelle les Québécois à se mobiliser durant le temps des Fêtes afin de sauver les organismes qui leur tiennent à cœur durant cette période difficile.

«Que ce soit le Centre Philou ou d’autres organismes, c’est vraiment en ce moment qu’ils ont besoin d’argent», a laissé tomber M. Morin.