Virus mutant : les oppositions pressent Ottawa d’agir

En plus du Bloc québécois qui réclame à Ottawa de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni, les conservateurs exigent de la transparence du gouvernement Trudeau quant aux informations concernant la mutation du virus causant la COVID-19.

« Je tiens d’abord à exprimer toute ma solidarité et ma compassion à l’endroit des citoyens d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande du Nord qui semblent exposées à une variante du coronavirus qui, selon les indications préliminaires, serait plus contagieuse que les versions connues à ce jour», a indiqué le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet dans un communiqué, en faisant appel à la prudence.

«S’il fallait qu’une variante de la COVID-19 se propage avec une vitesse accrue parmi les gens vulnérables, les effets pourraient être déplorables sur la santé des gens ainsi que sur le système et le personnel de la santé déjà sous une terrible pression», a ajouté M. Blanchet.

Les conservateurs ont emboité le pas en fin d’après-midi dimanche en demandant au gouvernement Trudeau d’agir rapidement dans ce dossier.

«Si le gouvernement Trudeau envisage une interdiction de déplacement similaire, il doit le dire clairement aux Canadiens et donner des explications dès que possible», a fait savoir Michelle Rempel Garner, ministre du Cabinet fantôme responsable de la Santé pour les conservateurs.

Les conservateurs exigent également que de nombreuses questions concernant cette nouvelle souche soient répondues et se demandent si le Canada est en contact avec le Royaume-Uni afin d’obtenir plus d’informations sur la situation là-bas, et si les provinces ont été avisées de la situation.

La France suspendra à partir de dimanche minuit tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni pour 48 heures.

Les Pays-Bas, l’Italie, l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie et la Belgique (également pour les liaisons ferroviaires) ont annoncé une mesure similaire à celle prise par Berlin, de même que le Koweït, le seul pays du Golfe dans ce cas jusqu'à présent. Pour l'Irlande, la suspension durera «au moins» 48 heures à compter de dimanche minuit.

La nouvelle souche du virus de la COVID-19 inquiète et se propage à folle vitesse à Londres et dans le sud de l’Angleterre, où l'épidémie est même devenue incontrôlable, selon les autorités officielles.

Les experts assurent que le vaccin contre la COVID-19 est efficace contre cette nouvelle souche.

Un vol en provenance de Londres était censé arriver à l’aéroport Montréal-Trudeau dimanche soir, mais il a été annulé.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a convoqué, dimanche après-midi 15h, le Groupe d’intervention en cas d’incident pour discuter de la nouvelle variante de la COVID-19 découverte au Royaume-Uni.

Le groupe réunit la ministre de la Santé, Patty Hajdu, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, le ministre des Transports, Marc Garneau, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, et le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.