Le scénario du triage avancé évoqué

Les scénarios de triage avancé, dans lesquels le personnel médical doit déterminer quel patient sera soigné en cas de manque de lits ou de ressources est prêt.

«J’ai participé aux travaux et ils ont été menés de façon extrêmement honnête», a assuré le Dr Mathieu Simon chef des soins intensifs à l’Institut universitaire de cardiologie de Québec en entrevue sur les ondes de LCN samedi.

Même si les hôpitaux sont prêts pour le pire, le délestage qui est déjà en cours a déjà des conséquences sérieuses pour la santé de nombreux Québécois.

«Malheureusement, on commence déjà à faire des choix très difficiles dans le système de santé. Les chirurgies cardiaques se font à 70% - 80% de leurs capacités depuis la seconde vague. On est en train de couper dans les choses qui sont importantes», se désole-t-il.

Les gens en attente d’une prothèse de genou par exemple vont souffrir parce qu’ils ne peuvent être opérés, mais ils peuvent attendre plus qu’une personne qui risque l’infarctus, qui a subi un trauma, ou qui souffre d’un cancer.

«Avec ce qui s’en vient, si on n’est pas capable de juguler la pandémie, on va se demander qui est prioritaire : un patient COVID ou un patient qui fait un infarctus? On pourrait en être rendus là, et malheureusement, ce ne sont pas des questions auxquelles on veut être confrontés», soutient le spécialiste.

Il réitère que la seule façon d’éviter de se rendre à ce niveau extrêmement critique dans les soins aux patients, « ce n’est pas en préparant mieux le système. Le système est prêt. C’est en convainquant tous les Québécois et Québécoises de prendre les responsabilités qui sont les leurs.»

«Le gouvernement peut nous guider, mais dans notre for intérieur, c’est nous autres qui décidons de nos actions. Faut faire les bons choix pour soi-même et pour les autres», conclut le Dr Mathieu Simon.