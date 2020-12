C'est officiel: le hockey de la LNH reprend dès le 13 janvier

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l'Association des joueurs en sont officiellement venues à une entente au sujet d'une saison 2020-2021 de 56 matchs qui commencera le 13 janvier pour se terminer le 8 mai.

Les gouverneurs de la ligue ont approuvé dimanche l'entente conclue deux jours plus tôt, ce qui signifie que la LNH peut désormais aller de l'avant. Pour les 24 équipes ayant pris part aux séries d’après-saison 2020, les camps d’entraînement s’ébranleront le 3 janvier et aucune partie préparatoire n’aura lieu. Les sept formations exclues des dernières éliminatoires, dont les Sénateurs d’Ottawa, pourront amorcer leurs préparatifs le 31 décembre.

Les séries devraient se conclure à la mi-juillet, de sorte que la LNH reviendrait à son calendrier traditionnel en 2021-2022.

The @NHLPA and @NHL have announced an agreement to play a 2020-21 regular-season schedule of 56 games beginning on Wednesday, Jan. 13, 2021. https://t.co/2on0oStnMd pic.twitter.com/aggYeVMjfj — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 20, 2020

Ainsi, tel qu’évoqué au cours des dernières semaines, le Canadien de Montréal évoluera au sein de la section Nord en compagnie des six autres formations du pays; toutefois, une partie du plan, à savoir le lieu des matchs, reste conditionnelle à l’approbation des autorités locales concernées en matière de santé publique.

Chaque équipe de la division Nord se mesurera à ses rivales 9 ou 10 fois; dans les trois autres sections, qui comprendront une formation de plus, ce sera huit duels contre les adversaires de division. Les quatre premiers clubs de chaque groupe accéderont aux séries éliminatoires, celui de tête affrontant le quatrième au tour initial et les équipes 2 et 3 croisant le fer. Les vainqueurs des deux confrontations en découdront ensuite.

Pour les demi-finales de la coupe Stanley, qui mettront aux prises les équipes encore en lice, la formation toujours en lice ayant totalisé le plus grand nombre de points se mesurera à celle en ayant obtenu le moins.

«La LNH regarde de l’avant pour l’ouverture de sa saison 2020-2021, d’autant plus que son retour au jeu de 2019-2020 a été fructueux et a permis de couronner un champion de la coupe Stanley, a déclaré par voie de communiqué le commissaire Gary Bettman. Nous sommes certes au fait des défis qui nous attendent, comme ce fut le cas le printemps et l’été derniers. Nous continuerons de prioriser la santé et la sécurité de nos participants et des communautés où ils vivent et jouent.»

«Les joueurs sont satisfaits des dernières ententes pour la prochaine campagne, qui sera unique mais très excitante pour les amateurs et les joueurs eux-mêmes, a ajouté le directeur exécutif du syndicat, Donald Fehr. Pendant ces moments troubles, nous espérons que la LNH offrira aux amateurs du divertissement qui sera le bienvenu.»

En territoire neutre?

Dans sa confirmation officielle, la LNH a laissé la porte ouverte à la présentation de duels en territoire neutre. Cela concerne particulièrement les équipes canadiennes qui ne pourraient recevoir l’autorisation des gouvernements locaux quant à la tenue de leurs matchs à domicile.

«La LNH et l’Association des joueurs ont déterminé que la fermeture de la frontière nécessite une modification de la composition des sections. Nous voulions aussi réduire les voyages le plus possible avec des rencontres à l’intérieur des divisions seulement. Le plan actuel prévoit que les matchs se tiendront dans les arénas des formations participantes, même si nous savons que la plupart de ceux-ci ne pourront, du moins, au départ, accueillir des partisans. Cependant, selon les conditions dans les marchés locaux et en Amérique du Nord, la ligue est prête à organiser des matchs dans un ou plusieurs sites neutres si c’est requis», a expliqué le circuit.

Les sections

Nord

Montréal

Ottawa

Toronto

Winnipeg

Edmonton

Calgary

Vancouver

Est

Boston

Buffalo

New Jersey

Islanders NY

Rangers NY

Philadelphie

Pittsburgh

Washington

Centrale

Caroline

Columbus

Chicago

Detroit

Nashville

Dallas

Floride

Tampa Bay

Ouest

Minnesota

St. Louis

Colorado

Arizona

Anaheim

Los Angeles

San Jose

Las Vegas