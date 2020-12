Les chimistes veulent plus de pouvoirs

Santé Canada a déjà rappelé plus de 120 désinfectants pour les mains, ce qui fait dire à l’Ordre des chimistes qu’une révision de la loi aurait pu éviter ce cafouillage.

Pour faire face à l’explosion de la demande, Santé Canada a assoupli provisoirement ses règles pour la production de désinfectants pour les mains.

L’assouplissement ouvrait la porte à des entreprises ne disposant pas d’une licence de Santé Canada et à l’utilisation de sources d’alcool autres que de grade pharmaceutique, en grave pénurie d’approvisionnement.

Santé Canada a retiré du marché 121 désinfectants pour les mains entre le 1er juin et le 27 novembre en raison de la présence d’ingrédients non autorisés, pour des problèmes d’étiquetage ou d’emballage. En date du 8 décembre, elle avait ouvert 741 enquêtes sur des cas de non-conformité potentielle pour les mêmes raisons.

En septembre, un reportage de J.E avait déjà tiré la sonnette d’alarme. Constatant que certains produits ne contenaient que de 11 à 18 % d’alcool, l’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) a réagi en ouvrant une enquête sur la production de gels hydroalcooliques, dont un rapport d’étape devrait être connu en février.

Préoccupations

« Ces chiffres [le nombre de rappels] nous inquiètent pour la protection du public. On pense qu’on a pris toutes les mesures nécessaires, qu’on ne transmettra pas la maladie, mais on a un faux sentiment de sécurité en utilisant le produit. Ça nous interpelle », explique le président de l’OCQ, Michel Alsayegh.

Ce dernier estime que, même si un désinfectant a un taux suffisant d’alcool, de 60 à 70 %, ce n’est pas un gage de qualité. « Il faut s’assurer qu’il n’y a pas l’ajout d’un produit nocif pour la santé ou qui entre en interaction avec un autre. On parle ici de chimie pure et simple. Le type de plastique du contenant doit convenir à ce qu’on met dedans, et ne pas ressembler à une bouteille d’eau. Il y a eu des cas d’intoxications. »

Loi caduque

Depuis le début de l’enquête, M. Alsayegh indique que l’ordre a été contacté à la fois par des employés inquiets de voir comment la production était organisée dans leur usine que par des fabricants qui ont demandé des conseils. « Il y a une façon de manipuler des produits chimiques. Ça peut être dangereux, notamment au niveau de l’inflammabilité et des émanations. »

S’il veut éviter qu’on lui accole l’étiquette de corporatiste, le président de l’OCQ plaide pour une mise à jour de la loi sur les chimistes, qui date de 1964.

« On ne demande pas d’avoir un chimiste derrière chaque bouteille. Mais si au Québec Santé Canada s’était assuré de donner des permis à des entreprises supervisées par des chimistes, donnant leur sceau d’approbation et étant imputable, on se serait assuré que les produits qui sortent des usines soient irréprochables. Il n’y aurait pas eu de rappels. »

Questionné à savoir s’il dévoilait déjà la conclusion du rapport de l’OCQ, Michel Alsayegh a répondu en riant « du bout des lèvres, oui, une partie ! ».