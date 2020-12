L’inspirant parcours d’une enfant de la DPJ

Battue par sa belle-mère et puis abandonnée par son père, Cristhin aurait eu mille et une raisons de baisser les bras, mais sa persévérance, sa résilience et sa force de caractère en ont voulu autrement.

C’est à l’âge de 11 ans qu’elle quitte la République dominicaine pour venir vivre avec son père au Québec. Remplie d’optimisme, Cristhin laisse derrière elle la pauvreté et se réjouit de pouvoir étudier.

Mais son rêve prend une tournure inattendue. Dès son arrivée, la relation avec sa belle-mère est tendue. Violence physique, verbale et psychologique, la jeune fille croule sous les insultes et les coups.

L’espoir renaît à nouveau lorsque son père choisit de se séparer. Mais l’accalmie est de courte durée puisque le couple reprend contact.

Cristhin, alors âgée de 14 ans, n’en a pas fini avec les déboires. Son père commence à la délaisser; il quitte graduellement l’appartement. Il ne rentre que pour remplir le frigo.

«Je me souviens du jour de l'An cette année-là. J'ai attendu mon père toute la nuit pour lui souhaiter la bonne année. Je me suis couchée devant la porte de sa chambre, espérant son retour. Au petit matin, il m'a enjambée sans un mot. J'étais devenue invisible», raconte-t-elle.

Ce qu’elle ignore, c’est que le pire reste à venir. En revenant d’un voyage en République dominicaine, où elle est allée rendre visite à sa mère, aucune trace de son père. Il l’a carrément abandonnée.

Seule à l’aéroport, elle l’attend depuis des heures jusqu’à ce que la police s’en mêle. Son père est déménagé durant son absence.

«Lorsque les policiers se sont pointés chez lui, il a dit qu’il ne voulait pas de moi. À 11 ans, j’ai fait une tentative de suicide parce que je me disais qu’il serait mieux sans moi», dit Cristhin.

Elle doit alors faire un choix : retourner vivre avec sa mère ou être prise en charge par la DPJ et être confiée à une famille d’accueil. Elle décide de rester.

Sans qu’elle ne le sache, ce sera l’une des meilleures décisions de sa vie. Sa nouvelle famille l’accueille à bras ouverts et lui redonne ses ailes. Elle peut une fois de plus rêver.

«Pour la première fois depuis que j’étais ici, j’avais eu un Noël. [...] Ce n’était même pas comme si j’étais une enfant qui faisait juste passer là-bas pour rester hébergée, ils me traitaient comme si j’étais une de leur enfant», dit-elle à propos de sa famille d’accueil.

Aujourd’hui âgée de 20 ans, Chistin est à l'aube d'obtenir son diplôme en technologie de médecine nucléaire.

Malgré les mauvais traitements subis durant son enfance, elle pourra à son tour prendre soin des autres.

Si tout cela a été rendu possible, c’est grâce à la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal. L’appui financier reçu, notamment sous forme de bourses de persévérance scolaire, lui a permis de se concentrer sur ses études, mentionne Marie-Hélène Vendette, directrice des communications de la Fondation, dans un communiqué.

La générosité de la communauté a permis de couvrir les frais pour ses études et ses activités parascolaires, entre autres.

La Fondation est en mesure d’aider 80 jeunes comme Cristhin à l’heure actuelle grâce à son programme de bourses. Elle indique également qu'il serait possible de doubler le nombre de jeunes de 0 à 25 ans soutenus par sa soixantaine de programmes d’aide si elle parvenait à amasser de 2,5 M$ à 3M$ annuellement.

Si vous souhaitez soutenir les jeunes comme Cristhin, vous pouvez contribuer à la campagne d'urgence de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal.