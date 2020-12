Premier Noël à la maison pour un grand prématuré

À l'aube de Noël, une petite famille pourra enfin célébrer les Fêtes à la maison. Depuis le mois de novembre 2019, ils ont passé beaucoup de temps à l'hôpital, avec le petit James, un grand prématuré de 27 semaines.

Le petit garçon d'un an qui revient de loin. Il y a moins de deux mois, il s'apprêtait finalement à quitter le CHU Sainte-Justine après y avoir passé tout le début de sa vie.

Il mesurait à peu près 30 centimètres, il était vraiment petit, très fragile. Il avait un l'omphalocèle, un rein unique, puis il avait des troubles pulmonaires.

«J'ai fait une prééclampsie, puis il y a l'eau sur les poumons qui a commencé à se mettre de la partie, donc en moins de 24 heures, c'était une césarienne d'urgence», explique Véronique Jacob, maman de James.

Deux semaines après sa naissance, il subissait la première de deux interventions chirurgicales très risquées aux intestins.

«Est-ce que le cœur, le poumon allaient survivre à l'opération? On s'inquiétait de sa petite hémorragie au niveau des poumons, juste avant l'opération. On était à 50-50 de survie», détaille la maman.

Ce sont ses problèmes pulmonaires qui ont obligé son médecin à le garder à l'hôpital.

«Il a eu besoin de la ventilation mécanique dès la naissance. Et la combinaison des poumons immatures et de la ventilation a créé une maladie chronique des poumons», détaille la Dre Catherine Farrell, pédiatre et intensiviste au CHU Sainte-Justine.

Après presque un an, il a pu quitter le CHU Sainte-Justine au début du mois de novembre. L'hôpital a conclu une entente de soins à domicile avec le CLSC de Saint-Jérôme.

«Au total, on a 77 heures que ça, c'est calculé par Sainte-Justine. Donc, on a sept nuits de dix heures qui sont couvertes par les infirmières. En semaine, on a sept heures divisées pour répit, pour des rendez-vous», explique la maman.

Le petit bonhomme va de mieux en mieux, même s'il doit constamment rester branché à un respirateur pour encore au moins un an.

«Aujourd'hui, les poumons sont encore très malades, dû à l'inflammation, donc il ne reçoit plus d'oxygène, mais il a besoin des pressions pour garder les poumons ouverts», explique le père de l’enfant.

«On va toucher du bois, mais à l'âge de cinq ans, quand il va rentrer à la maternelle, personne ne va s'en rendre compte.»

Ils ne remercieront jamais assez l'équipe de néonatalogie du CHU Sainte-Justine et s'apprêtent à passer une Noel bien différente de celui de l'an dernier.

«Juste le fait d'avoir notre James à la maison, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir pour 2020.»