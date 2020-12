Un défilé pour un garçon atteint d’un cancer du cerveau

Un jeune garçon atteint d’un cancer du cerveau a vu son voyage à Disneyland être annulé en raison de la COVID-19.

L’histoire de Brody, cinq ans, a touché les concitoyens, qui ont décidé de rendre son cinquième anniversaire bien spécial.

Les gens d'une municipalité au Wisconsin ont donc organisé un défilé pour le petit Brody.

Le shérif du comté a pris le garçon avec lui et lui a permis de faire le tour de la ville à ses côtés. Après cette activité, les gens ont débuté la parade. Parents, amis et pompiers se sont rassemblés afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Brody n’avait toujours pas soufflé sa première bougie lorsque ses médecins ont remarqué une tumeur cancéreuse dans son cerveau.

Une fois opéré, le garçon a dû réapprendre à pratiquement tout faire.

«Après des années de traitements, il peut se tenir debout, ramper et marcher à l’aide d’un appareil. Il sourit tout le temps. Il ne pleure jamais, il est toujours heureux», affirme la mère de Brody.

«Avoir cinq ans est un véritable exploit pour Brody. On nous a dit qu’il pouvait mourir à un an. Et il a cinq ans aujourd’hui!»

Les membres de la famille ne savent pas comment Brody est resté aussi fort, mais chose certaine, «il a changé la vie de toutes les personnes qu’il a rencontrées».