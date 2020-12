180 jours de sanction pour la mairesse de Chandler

La mairesse de Chandler, en Gaspésie, a été suspendue pour 180 jours par la Commission municipale du Québec (CMQ).

La juge Sandra Bilodeau retient ainsi la suggestion des procureurs de la Commission, alors que l'avocat de Louisette Langlois, Me Charles Caza, souhaitait une réprimande. La sanction s’amorcera le 11 janvier.

La mairesse Langlois avait précédemment été reconnue coupable, en septembre, de 20 des 21 manquements au Code d’éthique et de déontologie de Chandler qui lui était reprochés. Le tribunal estime que l’élue s’était placée en conflit d’intérêts dans le processus entourant une plainte devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), sur la divulgation d’informations confidentielles et pour avoir guidé un citoyen dans une demande d’accès à l’information alors que l’élue est responsable du dossier à la Ville.

Le débat devrait se poursuivre en Cour supérieure alors que la mairesse a demandé le 26 novembre d’annuler la décision du 9 octobre de la CMQ relativement à la demande en arrêt des procédures et en contestation de l’avis d’audience sur sanction, rejetée par la juge Bilodeau.

La Cour supérieure avait suspendu la demande dans l’attente de la sanction en donnant à la mairesse jusqu’à 30 jours après la sentence pour amender sa requête.

Louisette Langlois a déjà été suspendue à deux reprises dans le passé.

Les citoyens de Chandler ont eu à débourser 187 300 $ en frais juridiques jusqu’à maintenant depuis le début des procédures judiciaires contre l’élue.