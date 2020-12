«Ça commence bien l’année»: regarder vers 2021

José Gaudet le reconnaît, l’année 2020 n’a pas été facile sur le plateau de «Ça finit bien la semaine», gracieuseté de notre «amie» la pandémie. L’enregistrement de la spéciale «Ça commence bien l’année» a ajouté une touche de légèreté à une fin d’automne laborieuse.

Pour une huitième année, l’animateur et sa complice Julie Bélanger, vêtus de leurs plus beaux atours, nous prendront la main, le premier dimanche de janvier, pour nous guider à travers la programmation d’hiver 2021 de TVA.

Le duo de «Ça finit bien la semaine» s’entretiendra avec les têtes d’affiche d’«Alertes», «Drôles de Véronic», «Caméra café», «Les beaux malaises 2.0», «Sans rancune» et, bien sûr, «Star Académie».

Le verdict de José Gaudet, au terme de ses discussions avec Patrice Michaud, Véronic DiCaire, Pier-Luc Funk et autres Sophie Prégent? La saison froide sera «complètement folle» à TVA. Et le presque quinquagénaire dit avoir très hâte de découvrir les jeunes pousses talentueuses de la nouvelle édition de «Star Ac».

«Nous, ça nous permet, en tant que "fans" de télévision et de "show-business", de savoir ce qui s’en vient, note-t-il. C’est toujours agréable de faire de la promotion avec les artistes et de les revoir quelques mois plus tard, une fois que l’émission est commencée, de jaser des réactions avec eux, d’avoir assisté aux balbutiements de leurs projets. Cette année, ça n’a pas été facile, et on a quand même réussi à mettre beaucoup d’humour dans l’émission.»

Et ce, malgré une demi-saison de «Ça finit bien la semaine» fortement teintée par les mesures sanitaires et autres complications liées à la maladie à coronavirus.

«Cette année, c’était complexe de créer des moments avec la COVID. Depuis deux ou trois ans, on avait une belle croissance dans le ton; Julie et moi avons choisi l’angle du bonheur, et on poursuit dans cette veine. Mais j’ai trouvé difficile d’être aussi créatif que les autres années. On a souvent eu de bonnes idées, qui étaient amoindries parce qu’on ne pouvait pas se toucher ou se rapprocher. Je ne me plains pas, mais vivement qu’on regagne un peu de spontanéité entre nous! C’était un peu lourd, et je nous ai trouvés ingénieux.»

Concierge conspirationniste

José Gaudet sera, en janvier, de la distribution de la nouvelle mouture de «Caméra café», dans la peau d’un concierge conspirationniste.

Le comédien comique se dit «autant excité que "sur les nerfs"» dans l’attente des réactions du public face à son personnage. Lui qui apparaît généralement toujours tiré à quatre épingles en public a été radicalement transformé pour «Caméra café», avec poches sous les yeux et rides au front.

Côté profil psychologique, son homme de ménage est «un gars souvent fâché, qui passe ses nuits sur Internet à écouter des vidéos de complots», et qui fabule sur les extraterrestres, la Terre qui serait plate, les ondes 5G et les hypothétiques ramifications du gouvernement avec le lobby de la mayonnaise.

Des discours qui rejoignent certaines idées entretenues dans l’espace public présentement, relativement à la pandémie. Son texte parsemé de «Faites vos recherches!», Gaudet craint-il de s’attirer les foudres d’une tranche conspirationniste de la population?

«C’est une excellente question. Ceci dit, la technologie est tellement avancée que j’ai peine à croire qu’on est encore obligés de suivre le public pour leur faire comprendre qu’un personnage est un personnage, créé par un auteur, joué par un comédien et dirigé par un metteur en scène. Si tu t’imagines que les gens de "Caméra café" sont dans un vrai bureau qui existe réellement, tu mérites peut-être un coup de pelle en arrière de la tête! Que des gens soient offensés par des propos, c’est une chose, mais s’il y a du monde qui croit que, moi, je suis comme ça, ça ne mérite même pas qu’on s’y arrête.»

L’émission spéciale «Ça commence bien l’année» sera présentée le dimanche 3 janvier, à 19 h 30, à TVA. «Caméra café» prendra l’antenne de TVA le mardi 12 janvier, à 21 h.