COVID-19: Le Bas-Saint-Laurent remonte la pente

Après avoir connu une flambée des cas à la fin du mois de novembre, la situation s'améliore au Bas-Saint-Laurent où le nombre de cas de COVID se tient sous la barre des 20 infections par jour depuis plus d'une semaine.

«La situation s'est grandement améliorée. Il n'y a pas lieu de se réjouir trop vite, mais au moins, on peut être conscients que l'ensemble des efforts collectifs et l'appel à la vigilance, ça rapporte des dividendes quand on travaille tout le monde ensemble», a lancé le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, en point de presse.

Lundi, on ne dénombrait que trois cas dans la région.

La santé publique rappelait toutefois lundi matin qu'il faut maintenir les efforts pendant la période des Fêtes afin de conserver cette situation enviable.

On comptabilise 1175 cas positifs confirmés au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie.

Il y a actuellement 97 cas actifs sur le territoire, incluant deux personnes qui étaient hospitalisées en lien avec la COVID-19.