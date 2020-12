Des vêtements livrés le jour même avec Uber

Besoin d’un truc dernière minute pour vous faire beau et pas le temps de courir les magasins, il est maintenant possible de se faire livrer des vêtements par Uber le jour même à Montréal si vous achetez des items chez Garage et Dynamite.

«D'être le premier détaillant de mode au Canada à offrir la livraison le jour même avec Uber est une étape importante pour notre entreprise. Cela démontre notre engagement à offrir à nos clientes un service exceptionnel», fait savoir Liz Edmiston, présidente et chef de la direction chez Groupe Dynamite Inc.

Afin de pouvoir bénéficier du service Uber Direct, les commandes doivent être faites avant 15h et tous les articles doivent être en stock au centre de distribution de Groupe Dynamite, informe le détaillant canadien.

La zone desservie par Uber comprend les adresses dans un périmètre de 15 km du centre de distribution.

«Nous sommes heureux de lancer ce nouveau produit de livraison au Québec avec Groupe Dynamite, une entreprise fondée ici», fait savoir Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec.