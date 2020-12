EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN 6h15

PLANÉTAIRE

Cas: 76 895 589

Morts: 1 694 715

Rétablis: 43 358 949

ÉTATS-UNIS

Cas: 17 847 630

Morts: 317 684

Rétablis: 10 105 777

CANADA

Québec: 176 985 cas (7736 décès)

Ontario: 155 930 cas (4150 décès)

Alberta: 90 129 cas (851 décès)

Colombie-Britannique: 45 400 cas (724 décès)

Manitoba: 22 859 cas (569 décès)

Saskatchewan: 13 555 cas (118 décès)

Nouvelle-Écosse: 1447 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 578 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 382 cas (4 décès)

Nunavut: 259 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 91 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 507 801 cas (14 228 décès)

NOUVELLES

6h27 | Voici les pays qui suspendent les arrivées depuis le Royaume-Uni

La liste des pays décidant de suspendre les arrivées de voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne cesse de s'allonger, après la découverte d'une nouvelle variante «hors de contrôle» du coronavirus sur le territoire britannique.

AFP

5h59 | Japon: des rituels du Nouvel An victimes du coronavirus

Un important sanctuaire de Tokyo a déclaré lundi qu'il fermerait ses portes à la veille du Nouvel An pour la première fois depuis des décennies, alors que les sites religieux au Japon tentent de s'adapter à une recrudescence des infections au coronavirus.

5h46 | Virus: retour houleux des passagers britanniques en Allemagne

«J'ai eu l'impression d'être une criminelle», s'exclame Sabrina Dinkler-Stemme. Comme elle, plusieurs dizaines de passagers en provenance de Grande-Bretagne se sont retrouvés bloqués dans des aéroports allemands dans la nuit de dimanche à lundi.

5h16 | Le chef d'Interpol s'attend à une hausse «dramatique» de la criminalité lors de l'acheminement des vaccins

Le dirigeant d'Interpol, Jürgen Stock, a averti lundi qu'il s'attendait à une hausse "dramatique" de la criminalité lors de l'acheminement des doses de vaccins contre la COVID-19, qui a déjà débuté dans certains pays.

AFP

5h16 | Une pandémie, un quartier et 286 aquarelles

Une aquarelle par jour: voilà le défi qu’une artiste montréalaise s’est lancé au début du confinement, et qui est devenu une splendide série de 286 œuvres en hommage à son quartier.

Joël Lemay / Agence QMI

5h04 | Des aînés barricadés dans leur appartement

Une plainte a été déposée au Service de sécurité incendie de Montréal après que des aînés ayant des troubles cognitifs ont été barricadés dans leur appartement.

Photo Clara Loiseau

4h51 | Nouveau record de cas quotidiens en Russie, Saint-Pétersbourg surchargée

La Russie a enregistré lundi un record de nouveaux cas quotidiens d'infections au coronavirus, en l'absence d'un confinement généralisé pour préserver l'économie et malgré une deuxième vague qui frappe le pays de plein fouet.

4h45 | Le Royaume-Uni de plus en plus isolé et au bord du chaos

Le Royaume-Uni se retrouve lundi au bord du chaos et de plus en plus isolé après la décision de nombreux pays de suspendre les vols en provenance de Londres pour se protéger d'une nouvelle variante «hors de contrôle» du coronavirus sur son territoire.

AFP

4h41 | 24 morts en une journée, un record en Corée du Sud

La Corée du Sud a interdit les rassemblements de plus de quatre personnes dans la capitale et sa région pour endiguer une nouvelle vague épidémique, alors que le pays vient d'enregistrer 24 décès dûs au coronavirus en 24 heures, un record.

AFP

3h53 | Pandémie, fermeture des frontières, Brexit font chuter la livre et la Bourse de Londres