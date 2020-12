La Caisse investit 200M$ US dans les boissons Zevia

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) vient d’investir 200 millions $ US dans l’entreprise américaine Zevia, un producteur de boissons naturelles zéro calorie.

L’investissement de la Caisse permettra à Zevia de «poursuivre sa stratégie d'expansion», ont indiqué la CDPQ et Zevia par communiqué, lundi.

«La marque s'est taillé une place unique dans son secteur, avec une volonté d'offrir des options de rechange aux boissons sucrées et artificiellement sucrées traditionnelles, ont-elles mentionné. Zevia a accru sa part de marché au fil du temps pour devenir un leader dans le segment des boissons naturellement sucrées à zéro calorie, avec une distribution nationale dans plus de 35 000 points de vente au détail aux États-Unis et au Canada.»

L'investissement de la CDPQ a été réalisé sous forme de capital primaire, ont indiqué les parties.

Le siège social de Zevia est situé à Los Angeles.