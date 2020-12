Métro de Laval et Longueuil: Fini les passe-droits pour les Montréalais

Les Montréalais devront payer un surplus pour se déplacer en métro jusqu'à Longueuil et Laval, une mesure qui viendra rétablir une inégalité qui est présente depuis des années.

Actuellement, une passe mensuelle à 88,50 $ de la Société de transport de Montréal (STM) permet de quitter l’île de Montréal à bord du métro pour se rendre à Laval ou Longueuil sans payer de supplément.

L’inverse n’est pas vrai : pour entrer sur l’île en métro, il faut avoir un titre mensuel incluant deux zones de transport (144$), ou acheter un billet unitaire pour entrer.

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a décidé de remédier à cette incongruité en faisant en sorte que tous devront payer quand ils passent d’une ville à l’autre, peu importe le sens de leur trajet.

La date d’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure devrait être annoncée au début 2021. Un système de perception à la sortie des trains sera éventuellement installé pour s’assurer du respect de cette tarification, et en attendant, des contrôles aléatoires seront faits, a expliqué le directeur exécutif, Planification des transports et mobilité de l'ARTM, Daniel Bergeron.

Cette mesure, présente dans le projet de refonte tarifaire adopté par l’organisation vendredi, a été clarifiée lundi en entrevue.

Deux mesures pour les jeunes

Deux autres mesures se sont aussi ajoutées au projet et bénéficieront particulièrement aux jeunes.

D'une part, les étudiants auront un rabais de 40% sur leur titre de transport mensuel dans tout le grand Montréal. Actuellement, ceux qui utilisent les services de transport de Montréal et Longueuil en bénéficient déjà, tandis qu’à Laval et dans les transports d’exo, ils ont droit à un rabais de seulement 20 %.

D'autre part, les usagers de moins de 12 ans pourront voyager gratuitement en transport en commun dans le grand Montréal.

Augmentations progressives sur la Rive-Sud

Par ailleurs, la refonte tarifaire et l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) feront augmenter le tarif pour certains résidents de la Rive-Sud, qui verront leur passe mensuelle passer de 102 $ jusqu’à 144 $ pour voyager de chez eux au centre-ville de Montréal.

L’augmentation se fera de façon graduelle sur quatre ans, a assuré l’ARTM. La mise en service de ce segment du REM est prévue pour la mi-2022, et les augmentations de tarif toucheront la majorité des quelque 24 000 utilisateurs des transports en commun dans l’axe du pont Champlain.

Rappelons que la refonte tarifaire de l’ARTM sera déployée graduellement entre le 1er juillet 2021 et la mi-2025 et fera passer le nombre de zones tarifaires de huit à quatre, en plus de réduire considérablement le nombre de titres de transport offert dans la région métropolitaine.