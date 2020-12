Mise en demeure de 200 000$

TVA Nouvelles a appris que l’ex-chef de cabinet de l’ancien directeur Philippe Pichet au SPVM, Imad Sawaya, a fait parvenir une mise en demeure réclamant 200 000$ à Roch de Roy, un ancien officier de direction, pour «atteinte à la réputation, préjudices sérieux subis, stress et inconvénients majeurs».

Dans la mise en demeure, on explique que M. Sawaya fut choqué d’apprendre pour la première fois le 15 octobre dernier suivant la réception du rapport d’enquête de la SQ le visant, que M. de Roy «a formulé à maintes reprises de fausses allégations de fraude à son égard. Ce faisant, vous n’êtes pas sans avoir que ces allégations fausses, non fondées et n’ayant aucune assise concrète ont notamment mené à la suspension de notre client le 27 octobre 2017de son poste au sein du SPVM».

Imad Sawaya qui n’a toujours pas réintégré ses fonctions dit subir encore à ce jour les conséquences dévastatrices de «cette suspension sans fin».

L’avocat d’Imad Sawaya, Me Thomas Villeneuve-Gagné, estime son client est «un policier chevronné extrêmement respecté dans son milieu et cet acharnement malicieux à vouloir porter atteinte à sa réputation et à sa carrière est totalement incompréhensible et inexcusable».