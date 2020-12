Plusieurs boutiques devancent le Boxing Day en Mauricie

Qui a dit que le Boxing Day devait être le 26 décembre? Dans plusieurs boutiques de la Mauricie, les rabais de 50 % et plus volent déjà la vedette, à quelques jours de Noël.

«Le Boxing Day, c’est fichu cette année, donc je le fais avant, pour que tout le monde puisse en profiter. Ça fait loin. On ne sait pas si on va rouvrir le 11 janvier », a mentionné Manon Lemire, propriétaire de la boutique Les Mille et un talons et un chiffon, à Shawinigan.

• À lire aussi: Le Boxing Day en pyjama cette année!

Les boutiques à avoir devancé la grande messe des soldes après Noël ne se comptent plus. Il s’agit d’une autre façon d'essayer de sauver les meubles, avec la fermeture forcée du 25 décembre au 11 janvier.

«On est en Boxing Day depuis le 12 décembre, pour essayer d’aller ramasser les ventes qu’on va perdre», a souligné Manon Giroux, propriétaire de Vêtements L à Trois-Rivières.

Certains commerçants transposeront les soldes en ligne après Noël, dont la boutique La Méraki, spécialisée dans la vente de produits fabriqués par des artisans d'ici.

«Après Noël, on va avoir une semaine de rabais qu’on fait généralement en boutique. Une petite promotion rigodon. On demandait aux gens de danser pour avoir un rabais. On a pensé à quelque chose qu'on va annoncer bientôt», a indiqué Stéphanie Miller, copropriétaire de la boutique de Trois-Rivières.

Le Panier bleu, un catalogue de produits québécois, a récemment mis en ligne un outil de recherche de proximité qui permet de trouver et d'acheter en ligne, mais de récupérer en magasin pour éviter des délais de livraison.

Cette façon de faire comporte ses avantages. «De un: vous pouvez réserver votre cadeau. La deuxième chose: vous pouvez probablement passer plus rapidement, en l’ayant déjà acheté avant de vous rendre en magasin», a souligné le directeur général de la plateforme, Alain Dumas.

Depuis le lancement du catalogue en octobre, le Panier bleu compte plus d'un million de pages vues, pour plus de 215 000 visiteurs uniques.