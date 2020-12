Temps des Fêtes: Éduc’alcool sensibilise contre l’abus d’alcool

Éduc’alcool a lancé lundi une campagne de sensibilisation qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre contre l’abus d’alcool durant les temps des Fêtes.

La campagne qui se décline en une série de conseils pratiques a bénéficié du concours financier de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault et du ministre des Transports François Bonnardel.

«Ce remarquable coup de pouce nous a permis de couvrir toute la période de Noël et du Nouvel An alors que nos budgets initiaux nous forçaient à l'interrompre entre les deux fêtes, en plus d'augmenter sa portée de façon significative et de nous assurer d'une visibilité d'impact en début de campagne», a indiqué Hubert Sacy, directeur d’Éduc’alcool, par communiqué.

«C'est par un effort collectif où chacun assume ses responsabilités et fait sa part que nous pourrons nous offrir un temps de partage et de fraternité dans lequel l'alcool, consommé avec modération et de manière conviviale, fera partie de la fête», a ajouté M. Sacy.