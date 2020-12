«The Midnight Sky»: la fin du monde est bien meilleure avec George Clooney!

George Clooney est à la fois le réalisateur et l’acteur principal de The Midnight Sky, un huis clos post-apocalyptique.

Le nez dans les étoiles, Augustine Lofthouse (George Clooney) scrute inlassablement le ciel à la recherche d’humains. Là-haut, c’est le vaisseau Aether qui revient de Jupiter après avoir trouvé une lune habitable. Car, en bas, l’humanité de 2049 est décimée. En bas, il découvre qu’une petite fille, Iris (Caoilinn Springall), muette, a été oubliée lors de l’évacuation de la station arctique. En haut, le commandant Gordon Adewole (David Oyelowo) et son équipage (Felicity Jones, Demián Bichir, Kyle Chandler et Tiffany Boone) ne parviennent pas à établir de contact avec la Terre. En bas, Augustine Lofthouse et Iris doivent braver un danger mortel invisible afin de rallier une autre station arctique pour tenter de communiquer avec l’Aether. En bas, Augustine Lofthouse est malade, condamné, alors qu’il tente de sauver l’espèce humaine.

Huis clos, y compris dans l’immensité glaciale et déserte, y compris dans l’infini de l’espace, The Midnight Sky est une réflexion intéressante sur la fin de l’humanité et les choix, tant faits qu’à faire.

Adaptation de Good Morning, Midnight, roman dystopique de Lily Brooks-Dalton paru en 2016, le film se révèle faible à bien des égards. L’intrigue est malheureusement prévisible, ce qui empêche de se laisser totalement aller à l’immersion dans cette planète condamnée. Les allers-retours, qui servent à expliquer le protagoniste, ne sont que distractions inutiles, lambeaux d’un monde qui n’est plus utile. Et, comme dans tout long métrage de survie, les catastrophes s’enchaînent à un rythme qui ne doit rien au hasard, mais tout à une volonté de garder le cinéphile crispé devant son écran.

Dans «The Midnight Sky», 122 minutes, on retrouve néanmoins des échos de Gravité (forcément), mais aussi de l’inoubliable Ad Astra (avec Brad Pitt) et d’autres films sur le même thème. Bercé par la musique, à la fois familière et nouvelle d’Alexandre Desplat, le spectateur apprécie malgré tout le visionnement, ne serait-ce que pour l’écho qu’il y entendra à l’année que nous venons de traverser.

Note: 3,5 sur 5