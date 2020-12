Un homme d’affaires de la région de Montréal accusé d’attentat à la pudeur sur un mineur

Un ex-photographe de presse et fondateur des produits naturels Druide, Alain Renaud, fait face à la justice pour des gestes d'attentat à la pudeur commis sur une victime mineure dans les années 1970.

Les faits rapportés lundi au palais de justice de Longueuil remontent au 26 avril 1974. Alain Renaud aurait fait monter un jeune garçon de 13 ans dans son camion pour se rendre dans le stationnement d'une cour de ferraille de Saint-Philippe-de-La-Prairie, où il devait faire un reportage photo.

La victime, dont on ne peut dévoiler l'identité, aurait subi des attouchements de ses parties génitales par l'accusé, qui lui a ensuite demandé de lui faire une fellation.

«J'ai fait la fellation à l'accusé. Il a éjaculé. Ça n'a pas duré plus de 5 minutes. Il avait l'air stressé», a raconté la victime à la juge Dannie Leblanc.

La victime a dit s’être souvenue de ces événements après une séance avec son psychologue, plusieurs dizaines d'années plus tard. «Je me suis rappelé de sa ceinture noire avec une boucle qu'il défaisait, puis suite à une autre séance, en passant près de l'endroit, à Longueuil, les souvenirs me sont revenus.»

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Il a ensuite retrouvé la date des événements après avoir retracé l'article de journal portant sur la cour de ferraille.

Me Denis Gallant, avocat de l'accusé, a tenté pendant de longues heures de miner la crédibilité de la victime.

«Son témoignage évolue et se complète avec le temps. Le noeud de cette affaire, c'est sa crédibilité», a-t-il lancé à la juge Leblanc.

Alain Renaud a reconnu avoir croisé quelquefois la victime dans un chalet qu'il possédait à Rawdon, en copropriété avec deux autres hommes. Un de ces deux hommes, Raymond Dandurand, a plaidé coupable à des chefs d'attentat à la pudeur sur la même victime dans le cadre d'un procès qui s'est déroulé à Joliette en décembre 2019 et a été condamné à deux ans de prison.

Alain Renaud nie toutefois avoir amené la victime avec lui dans la cour de ferraille en avril 1974. «Je ne le connaissais pas et ce n'est pas quelque chose de possible d'amener une personne qui n'est pas impliquée sur les lieux d'un reportage.» D'après lui, il était plutôt accompagné du journaliste qui a écrit l'article pour lequel il devait prendre les photos.

Le contre-interrogatoire d'Alain Renaud se poursuit mardi au palais de justice de Longueuil.