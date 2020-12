Un résident de CHSLD de 85 ans est le premier vacciné de l’est de Montréal

La campagne de vaccination est désormais en marche dans l’est de Montréal, a indiqué lundi le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

«Les premiers vaccins sont arrivés [lundi] matin à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et ce sont les résidents du CHSLD Jeanne-Le Ber, un pavillon adjacent, qui seront les premiers à bénéficier de la vaccination», a fait savoir le CIUSSS dans un communiqué.

La première personne à avoir reçu le vaccin dans l’est de la métropole est Normand Doyon, un résident de 85 ans de ce CHSLD.

Dans les prochaines semaines et «au fur et à mesure de l’arrivée des vaccins», des employés et des médecines de tous les CHSLD du territoire - autant privés que publics - seront vaccinés.

«La vaccination massive est notre premier vrai espoir de retourner à une vie normale. À quelques jours de Noël, il s’agit du plus beau cadeau qui pouvait nous être fait», a réagi Sylvain Lemieux, président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Malgré le début de la vaccination dans ce secteur de la ville, les autorités ont rappelé de ne pas négliger pour autant le respect des mesures sanitaires, soit le port du masque, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains.