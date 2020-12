Une très rare opération du genou pour une adolescente

Une adolescente de 15 ans a subi une rare opération au genou à l’hôpital Shriners pour enfants de Montréal.

Emily Pagé avait déjà été opérée quatre fois pour corriger une malformation au ménisque de son genou droit, ce qui limite beaucoup ses activités.

C’est le docteur Thierry Pauyo qui a pratiqué la dernière intervention sur la jeune fille, une opération hors de l’ordinaire qui n’est pratiqué que tous les deux ou trois ans aux Shriners.

Le chirurgien orthopédiste a procédé à une greffe réalisée par arthroscopie.

«On "matche" une greffe de ménisque qui provient d’un donneur (...) qui a essentiellement les mêmes dimensions que celui d’Emily et on va l’implanter dans son genou», a expliqué le médecin à TVA Nouvelles.

L’intervention, réalisée sous anesthésie générale, prend entre trois et quatre heure et son taux de succès oscille entre 50% et 85%.

Pour Emily, c’est le temps de rééducation après l’opération qui a été difficile, plus que l’intervention.

«De deux à trois mois sans mettre de poids. Après ça pourrait aller de six à neuf mois je crois avant que je retrouve ma pleine agilité», a fait savoir l’adolescente.

«C’est un peu libérateur de pouvoir arrêter de se limiter et de pouvoir continuer à pratiquer tous les sports.»

Dans quelques mois, Emily se fera opérer au genou gauche, pour une encore plus grande liberté de mouvements.