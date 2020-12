Voici les pays qui suspendent les arrivées depuis le Royaume-Uni

La liste des pays décidant de suspendre les arrivées de voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne cesse de s'allonger, après la découverte d'une nouvelle variante «hors de contrôle» du coronavirus sur le territoire britannique.

Les restrictions s'étendent parfois à d'autres pays où la nouvelle souche a été détectée, comme l'Afrique du sud et le Danemark.

France

La France a suspendu depuis dimanche minuit et pour 48 heures tous les déplacements de personnes en provenance du sol britannique, «y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire». Seul le fret non accompagné reste autorisé.

Allemagne

L'Allemagne a suspendu depuis dimanche minuit toutes les liaisons aériennes de passagers en provenance de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud, dans un premier temps jusqu'au 31 décembre.

Sont par ailleurs restreintes toutes les entrées sur le territoire allemand de citoyens britanniques et sudafricains par voie maritime, ferroviaire ou routière.

Italie

L'Italie, qui a détecté dimanche un premier cas de contamination par la nouvelle souche du coronavirus sur un patient rentré depuis peu de Grande-Bretagne, a décidé de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni.

L'entrée en Italie est interdite aux personnes ayant séjourné en Grande-Bretagne au cours des 14 derniers jours. Toute personne se trouvant déjà en Italie en provenance de ce territoire est tenue d'effectuer un test.

Irlande

L'Irlande a suspendu depuis dimanche minuit les liaisons aériennes en provenance de Grande-Bretagne, pour «au moins» 48 heures.

Pays-Bas

Tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni sont suspendus depuis dimanche, jusqu'au 1er janvier.

Les transbordeurs de passagers se voient également refuser l'accès au pays à leur arrivée dans les ports néerlandais. Seuls les transbordeurs ne transportant que des camions de marchandises et leurs chauffeurs seront autorisés à débarquer.

Un cas de contamination par une variante du coronavirus circulant sur une partie du territoire britannique a été découvert début décembre aux Pays-Bas.

Norvège et Danemark

La Norvège et le Danemark suspendent les vols en provenance du Royaume-Uni à compter de ce lundi et pour 48 heures.

Le Danemark a lui-même détecté neuf cas de la souche britannique sur son sol.

La Suède a annoncé dimanche qu'elle allait également suspendre les vols depuis le Royaume-Uni. Une décision formelle est attendue dans la journée.

Belgique

La Belgique a suspendu depuis dimanche minuit les liaisons aériennes et le trafic ferroviaire (dont le train Eurostar) en provenance du Royaume-Uni, pour au moins 24 heures.

Reste de l'Europe

La Finlande a suspendu les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni pour deux semaines à partir de ce lundi.

La Suisse a suspendu ses vols en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud depuis dimanche minuit, jusqu'à nouvel ordre.

Estonie, Lettonie et Lituanie ont aussi suspendu leurs vols en provenance du Royaume-Uni.

La Bulgarie a suspendu toutes ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne jusqu'au 31 janvier, la Roumanie fait de même pour deux semaines à partir de lundi après-midi.

La Croatie a suspendu les liaisons aériennes de passagers en provenance du Royaume-Uni pour 48 heures.

La Macédoine a suspendu tous les vols en provenance du Royaume-Uni et impose un isolement de 14 jours pour toutes les personnes y ayant séjourné.

La Pologne va suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de lundi minuit. La République tchèque fait de même à partir de lundi midi.

Canada

Le Canada a décidé de suspendre pour 72 heures les vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne.

Hong Kong

Hong Kong a annoncé lundi la suspension de ses vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne, à compter de minuit.

Quiconque arrive dans l'ex-colonie britannique alors qu'il a séjourné au Royaume-Uni dans les 14 jours qui ont précédé devra observer une quarantaine plus longue que celle actuellement prévue.

Inde

L'Inde suspend tous les vols de passagers en provenance de la Grande-Bretagne jusqu'au 31 décembre en raison de l'apparition dans ce pays d'une nouvelle variante du coronavirus.

Turquie

La Turquie a suspendu les liaisons aériennes en provenance de Grande-Bretagne, du Danemark, des Pays-Bas et d'Afrique du Sud.

Iran

L'Iran a suspendu ses vols en provenance de Grande-Bretagne pour deux semaines.

Israël

Israël a annoncé dimanche interdire l'entrée sur son sol aux ressortissants étrangers en provenance du Royaume-Uni, du Danemark et d'Afrique du Sud.

Les autorités israéliennes ont également annoncé des règles strictes pour les Israéliens qui rentrent de ces pays, affirmant qu'ils seraient confinés dans des hôtels gérés par l'armée et servant de centres de quarantaine.

Arabie saoudite

L'Arabie saoudite a suspendu dimanche les vols internationaux et l'accès par les passages terrestres et par ses ports à son territoire pour au moins une semaine, avec une prolongation possible d'une semaine supplémentaire.

Tous les passagers qui sont arrivés à compter du 8 décembre d'Europe ou de toute autre région du monde où la nouvelle variante du virus a été signalée devront s'isoler pendant deux semaines.

Koweit

Le Koweit a ajouté le Royaume-Uni à sa liste de pays «à haut risque» et interdit les vols.

Amérique du Sud

Le Salvador a interdit l'entrée sur son territoire à quiconque ayant séjourné au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud dans le mois écoulé.

L'Argentine a suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni.

Le Chili fera de même à partir de mardi.

Maroc

Le Maroc a suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni depuis dimanche.